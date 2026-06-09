OpenAI'den sürpriz adım: Halka arz için gizli başvuru yaptı

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Yapay zeka alanının en değerli şirketlerinden biri haline gelen OpenAI, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli S-1 başvurusu yaptığını duyurdu. Başvuru, şirketin gelecekte halka açılmasının önünü açarken, teknoloji sektörünün son yıllardaki en büyük halka arzlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Şirket, başvurunun gizli yürütüldüğünü ancak sürecin sızdırılabileceği ihtimali nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma kararı aldığını belirtti.

Kesin tarih henüz belli değil

OpenAI yönetimi, halka arz için henüz net bir takvim oluşturulmadığını açıkladı. Şirket, bazı stratejik hedeflerin özel şirket statüsünde daha kolay yürütülebileceğini belirtirken, piyasa koşullarının uygun olması halinde halka arz sürecinin hızlandırılabileceğinin sinyalini verdi.

Yapay zeka devleri yatırımcıların peşinde

OpenAI'nin hamlesi, yapay zeka sektöründe halka arz yarışının hızlandığı bir dönemde geldi. Şirketin en büyük rakiplerinden Anthropic de geçtiğimiz hafta SEC'e gizli halka arz başvurusu yaparken, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin de yakın dönemde borsaya açılması bekleniyor.

Uzmanlara göre milyarlarca dolarlık sermayeye ihtiyaç duyan yapay zeka şirketleri, aynı kurumsal yatırımcıların fonları için rekabet edecek.

Değerleme 852 milyar dolara ulaştı

OpenAI, mart ayında tamamlanan son yatırım turunda yaklaşık 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Rakibi Anthropic ise mayıs ayında gerçekleştirdiği finansman turunda 965 milyar dolarlık değerleme elde etti.

CNBC'nin haberine göre OpenAI ayrıca çalışanlarının hisse satabilmesine imkan tanıyacak yeni bir hisse programı üzerinde çalışıyor. Şirketin halka arz hazırlıkları kapsamında Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi yatırım bankalarıyla iş birliği yaptığı da belirtiliyor.

Rekabet giderek sertleşiyor

ChatGPT ile yapay zeka devrimini başlatan şirketlerden biri olarak öne çıkan OpenAI, son dönemde Anthropic, Google ve Elon Musk'ın xAI şirketinden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya bulunuyor.

Piyasa uzmanları, Anthropic ve SpaceX'in halka arz performanslarının OpenAI'nin halka açılma takvimini doğrudan etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Altman: Üçüncü aşamaya geçiyoruz

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yeni bir döneme girdiğini belirterek, temel araştırma ve ilk tüketici ürünleri aşamasının ardından yapay zeka sistemlerinin ekonomiye daha geniş ölçekte entegre edildiği "üçüncü faza" geçtiklerini söyledi.

Bu açıklama, şirketin halka arz hazırlıklarının yanı sıra yapay zeka teknolojilerini daha geniş ticari alanlara taşımaya hazırlandığı şeklinde yorumlandı.