Paranoyak olacağız, her  şeyi iki kez doğrulayacağız

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Hamide HANGÜL

Siber Tehdit İstihbaratı Uzmanı Vitaly Kamluk, yapay zekânın saldırganlara hız ve maliyet avantajı sağladığını belirterek, daha önce uzun sürelerde geliştirilebilen zararlı yazılımların bugün çok daha kısa sürede üretilebildiğini söyledi.

Yapay zekânın hedef belirleme, zararlı kod geliştirme ve saldırı senaryolarını otomatik olarak oluşturabilmesi nedeniyle siber tehditlerin ölçeğinin önemli ölçüde büyüdüğünü ifade eden Kamluk, “Özellikle özgün ve tespit edilmesi zor kötü amaçlı yazılımların sayısında artış yaşanıyor” dedi.

Saldırganların şirket ağlarına sızabilmek için yaygın kullanılan yazılımlardaki güvenlik açıklarını hedef aldığını belirten Kamluk, “Yapay zekâ destekli saldırıların hem daha düşük maliyetle hem de çok daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor. Gelişmiş kötü amaçlı yazılımların hazırlanmasında mühendislik ve altyapı maliyetlerinin yaklaşık 1 milyon dolara ulaşabiliyor. Buna rağmen yapay zekâ saldırı geliştirme süreçlerini ciddi ölçüde hızlandırıyor” diye konuştu.

Dijital dünyada güven yeniden tanımlanıyor

Yapay zekânın ses ve görüntü taklitlerinde ulaştığı seviyenin yeni riskler oluşturduğunu vurgulayan Kamluk, kullanıcıların artık kendilerini arayan ya da mesaj gönderen kişilerin kimliğini doğrulamadan işlem yapmaması gerektiğini söyledi. Aile bireylerinden veya yakın çevreden geliyormuş gibi görünen yardım taleplerinin dahi ikinci kez doğrulanmasının önem kazandığını belirten Kamluk, dijital dünyada güven kavramının yeniden şekillendiğini ifade etti.

Savunma için de yapay zekâ yatırımı şart

Yapay zekânın yalnızca saldırganlar tarafından değil, savunma mekanizmalarında da etkin şekilde kullanılması gerektiğini belirten Kamluk, “Ülkelerin güvenlik açıklarının tespiti, tehdit analizi ve kritik altyapıların korunmasına yönelik yapay zekâ tabanlı çözümlere yatırım yapmalı. Siber güvenlikte rekabet üstünlüğünün artık savunma amaçlı yapay zekâ teknolojilerinden geçiyor” dedi.

Spam kutusu saldırıların göstergesi

Bireylerin maruz kaldığı siber saldırı girişimlerinin en somut göstergelerinden birinin e-posta hesaplarındaki spam klasörleri olduğunu belirten Kamluk, bu klasörlerde yer alan bağlantı ve dosyaların açılmasının zararlı yazılımların cihazlara bulaşmasına neden olabileceğini ifade etti. Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi ve hesapların çalınmasının çoğu zaman kullanıcıların bu bağlantılara tıklamasıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Yeni uygulamaları yüklerken iki kez kontrol edin

Mobil telefon ve bilgisayarlara indirilen uygulamaların da önemli riskler taşıdığına işaret eden Kamluk, “Özellikle sahte kripto para cüzdanı uygulamaları üzerinden kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılımlar bulaştırılabilir. Uygulamaların yalnızca güvenilir geliştiricilerden indirilmeli. Geliştirici bilgileri, indirme sayısı ve kullanıcı yorumlarının mutlaka incelenmeleri gerekir” diye konuştu.

Yeni uygulamaları denemek konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kamluk, her yeni yazılımın cihazın saldırı yüzeyini genişletebildiğini ifade ederek, dijital güvenlikte en etkili yöntemin kullanıcı farkındalığı olduğunu söyledi.