Pentagon’un kara liste hamlesine yargı freni: Anthropic geriliminde kritik karar

ABD’de mahkeme, Anthropic’in “ulusal güvenlik riski” ilan edilmesini geçici olarak durdurdu. Karar, yapay zekânın askeri kullanımına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Mahkemeden Pentagon kararına geçici durdurma

ABD’de görülen davada, Rita Lin, Anthropic hakkında alınan “tedarik zinciri riski” kararının hemen uygulanamayacağına hükmetti. Sınıflandırma yürürlüğe girseydi şirket federal ihalelerden dışlanabilecekti.

Mahkeme, kararın arkasında ulusal güvenlikten ziyade şirketin yapay zekâ güvenliği konusundaki duruşunun etkili olabileceğine dikkat çekti.

“Haklarımız ihlal edildi” savunması

Anthropic, kendisine yönelik kararın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirterek, özellikle ifade özgürlüğü ve adil yargılanma ilkelerinin çiğnendiğini öne sürdü. Şirket, karara karşı kendini savunma fırsatı verilmediğini vurguladı.

Pentagon: Amaç askeri sistemleri korumak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise adımın tamamen yasal olduğunu savunuyor. Kurum, kararın askeri altyapıyı potansiyel tehditlerden korumaya yönelik olduğunu belirtiyor.

Krizin odağında “otonom silahlar” var

Taraflar arasındaki gerilimin temelinde, Anthropic’in yapay zekâ modellerinin otonom silah sistemlerinde veya iç gözetim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermemesi yer alıyor. Bu tutum, şirket ile hükümet arasında ciddi bir görüş ayrılığına yol açarken şirket, ABD Başkanı Trump tarafından da hedef alındı.

Mahkeme kararı kısa bir temyiz süresinin ardından yürürlüğe girecek. İlk aşamada şirket lehine bir gelişme olarak değerlendirilen karar, davanın nihai sonucunun henüz netleşmediğini gösteriyor.