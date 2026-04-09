Pentagon’un kara liste kararına karşı Anthropic’in itirazı mahkeme tarafından reddedildi

ABD’de Washington DC federal temyiz mahkemesi, yapay zeka girişimi Anthropic’in Pentagon’un kara liste kararını durdurma talebini reddetti. Kararla birlikte, dev şirketin ulusal güvenlik gerekçesiyle "tedarik zinciri riski" olarak tanımlanmasının önünü açtı.

Pentagon ile kriz nasıl başladı?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Mart ayı başında Anthropic’i riskli tedarikçi olarak sınıflandırdı. Kararın arkasında ise şirketin, Savunma Bakanlığı ile yürütülen bir sözleşmede yapay zeka sistemlerindeki bazı güvenlik sınırlamalarını kaldırmayı reddetmesi yer aldı.

Savunma ihalelerine kapı kapandı

Mahkeme kararına rağmen Anthropic’in tamamen kamu ile çalışmasının önüne geçilmiş değil. Şirket diğer devlet kurumlarıyla iş yapmayı sürdürebilecek.

Ancak Pentagon’un kararı nedeniyle savunma projeleri ve ihalelerinde yer alması fiilen engellenmiş durumda. Bu da şirketin kamu gelirleri açısından önemli bir kayıp anlamına geliyor.

Trump yönetimi için kazanım

Karar, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi açısından önemli bir hukuki kazanım olarak değerlendiriliyor. Daha önce alınan bir kararla, Anthropic’in geliştirdiği Claude yapay zekasının yasaklanması engellenmişti. Son karar ise yönetimin elini güçlendirdi.

Anthropic: Yetki aşıldı

Anthropic ise açtığı davada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in şirketi “tedarik zinciri riski” ilan ederken yetkisini aştığını savundu. Şirketin hukuki mücadelesi devam ederken, yapay zeka sektöründe kamu-özel iş birliklerinin sınırları da yeniden tartışma konusu oldu.