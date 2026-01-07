Razer'den 600 milyon dolarlık yapay zekâ hamlesi

Bugüne kadar dizüstü bilgisayarlar, kulaklıklar ve oyun ekipmanlarıyla bilinen Razer, kendisini artık bir yapay zekâ oyun şirketi olarak konumlandırıyor. CES’te tanıtılan yeni donanım ve yazılım çözümleri, sıradan oyunculardan profesyonel yazılımcılara kadar geniş bir kitleyi hedefliyor.

150 yapay zekâ bilim insanı istihdam edecek

Razer CEO’su Min-Liang Tan, şirketin önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zekâya 600 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını ve bu süreçte 150 yapay zekâ bilim insanı istihdam etmeyi planladığını söyledi. Tan, “AI gaming alanında kendimiz için çok büyük bir fırsat görüyoruz” dedi.

Kulaklık mı, akıllı gözlük mü?

Tanıtılan ürünler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Project Motoko oldu. İlk bakışta standart bir kablosuz kulaklık gibi görünen Project Motoko , üzerinde yer alan çift mikrofon ve kameralar sayesinde metinleri anında çevirebiliyor, çevredeki nesnelere göre tarif ya da egzersiz önerileri sunabiliyor.

En pahalı kulaklık 400 dolar

Henüz konsept aşamasında olan ürünün fiyatı açıklanmadı; ancak yıl içinde, Razer’ın üst segment kulaklıklarının biraz üzerinde bir fiyatla piyasaya çıkabileceği belirtiliyor. Şirketin mevcut en pahalı kulaklığı 400 dolar seviyesinde.

Masaüstünde yapay zekâ asistanı

Razer ayrıca Project Ava adlı bir diğer konseptini de tanıttı. Şeffaf bir kapsül içinde yer alan holografik avatar, ekrandaki içerikleri görebiliyor, geri bildirim sunabiliyor ve kullanıcıyla göz teması kurmak için hareketleri takip edebiliyor. Henüz tam olgunlaşmayan sistemde nesne tanıma ve sohbet akışında zaman zaman sorunlar yaşansa da konsept, Razer’ın gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

CEO Tan’a göre yapay zekâ, çok milyar dolarlık bir fırsat anlamına geliyor. Tan, 2022 yılında Razer’ı borsadan çekme kararının ardında da bu vizyonun yattığını belirterek, şirketin böylece yeni ve riskli teknolojilere daha cesur yatırımlar yapabildiğini vurguladı.