Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya soruşturma: WhatsApp'ta yapay zeka dengesi değişebilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kurul tarafından yürütülen ön araştırmada, üçüncü taraf üretken yapay zekâ sohbet robotları ve dijital asistanların WhatsApp üzerinden Meta AI benzeri doğrudan veya entegre hizmet sunmasının engellenmiş olabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

Geçici tedbir kararı verildi

Soruşturma kapsamında Rekabet Kurulu, Meta hakkında geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Kararla birlikte şirketin, rakip yapay zekâ sohbet robotlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını fiilen veya ekonomik açıdan zorlaştıracak uygulamalardan kaçınması istendi.

Meta'nın belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesi için bir ay süre tanındı. Şirketin karara uymaması halinde idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Kullanıcılara daha fazla seçenek sunulabilir

Rekabet Kurulu'nun aldığı kararın, WhatsApp kullanıcılarının yalnızca Meta AI ile sınırlı kalmaması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

Soruşturma sürecinin sonucuna bağlı olarak, farklı yapay zekâ asistanlarının da WhatsApp üzerinden kullanıcılara sunulabilmesinin önü açılabilecek. Böylece kullanıcıların tercih ettikleri yapay zekâ hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve platform üzerindeki rekabetin güçlenmesi hedefleniyor.WhatsApp'ta yapay zekâ rekabeti için kritik adım: Meta hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Meta'nın yapay zeka hizmeti Meta AI'ı WhatsApp'a entegre ederken rakip yapay zeka sağlayıcılarını dışladığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Kurul, kullanıcıların farklı yapay zeka asistanlarına erişebilmesinin önünü açabilecek geçici tedbir kararı da aldı.