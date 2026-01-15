RTÜK’ten Disney+ ve Spotify’a ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformlarda yayımlanan içeriklere ilişkin yaptığı incelemeler sonucunda Disney+ ve Spotify hakkında yaptırım kararı aldı.

'Konuşanlar' programına ceza

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, izleyici şikayetleri ile izleme uzmanlarının raporlarının değerlendirildiği Üst Kurul toplantısında, Disney+’ta yayımlanan ve Hasan Can Kaya’nın sunduğu "Konuşanlar" programındaki içerikler ele alındı.

Programda yer alan argo ve küfürlü ifadeler ile genel ahlaka aykırı nitelikteki söylemlerin; sadakatsizlik, kaba dil ve kumar gibi toplum tarafından hoş karşılanmayan davranışları olağan ve özendirici biçimde sunduğu değerlendirildi. Bu tür içeriklerin, söz konusu davranışların normalleşmesine ve taklit edilmesine yol açabileceği belirtildi.

"Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı..."

Üst Kurul, programın genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını teşvik eden bir performans anlayışı sunduğu kanaatine vararak, ilgili kanunda yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz" ile "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerinin ihlal edildiğini tespit etti. Bu gerekçeyle Disney+’a katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulandı.

Toplantıda ayrıca, Spotify’ta yayımlanan bazı şarkılar ile çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer aldığı da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda, Spotify’in kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle platforma idari para cezası verilmesine karar verildi.