Sabit internette e-Devlet dönemi başlıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit internet hizmetlerinde operatör değiştirme sürecini baştan sona yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. “Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği”ne ilişkin hazırlanan taslakla, abonelerin internet sağlayıcısı değişikliği süreci tamamen dijital ortama taşınacak.

Yeni düzenleme, doğrudan işletmecilere yükümlülük getirirken, en büyük kazanımın aboneler açısından ortaya çıkması bekleniyor. Amaç, operatör değişikliğini hızlandırmak, sahte başvuruların önüne geçmek ve mevcut operatörlerin süreci yavaşlatan uygulamalarını sınırlandırmak.

Onay süreci e-Devlet üzerinden işleyecek

Taslağa göre operatör değişikliği, abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılacak. Başvurunun ardından aboneye kısa mesaj gönderilecek ve işlem, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak onaylanacak.

Bu yöntemle sahte başvuruların ve izinsiz geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistemde bazı sınırlamalar da yer alıyor. Buna göre, son 30 gün içinde operatör değiştiren aboneler yeniden başvuru yapamayacak, bir yıl içinde ise en fazla dört kez operatör değişikliği yapılabilecek.

Kesin süreler belirlendi, keyfi gecikmeler sınırlandırılıyor

Yeni düzenleme ile operatör değişikliğinde ilk kez net süreler tanımlanıyor. Buna göre mevcut operatör, başvuruyu 48 saat içinde onaylamak ya da gerekçesiyle reddetmek zorunda olacak.

Yeni operatör ise 7 gün içinde son onayı vererek süreci tamamlayacak. Başvurunun 7 iş günü içinde sisteme girilmesi gerekecek. Belirlenen sürelerin aşılması halinde başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

İnternet kesintisi yaşanmayacak

Türkiye Gazatesi'nin haberine göre düzenlemenin dikkat çeken unsurlarından biri de geçiş sırasında hizmet sürekliliğinin korunması. Yeni sisteme göre, operatör değişikliği tamamlanana kadar mevcut hizmet sağlayıcı internet erişimini sürdürecek. Geçişin tamamlanmasının ardından ise yeni operatör devreye girecek.

Bu uygulamanın özellikle iş yerleri ve kesintisiz bağlantıya ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli avantaj sağlaması bekleniyor.

“Vazgeçirme” girişimlerine sınırlama geliyor

Taslakta, mevcut operatörün operatör değişikliği sürecindeki rolü de yeniden tanımlanıyor. Buna göre, eski hizmet sağlayıcı aboneyle iletişime geçerek vazgeçirme girişiminde bulunamayacak.

Ayrıca başvurular yalnızca sınırlı teknik ve idari gerekçelerle reddedilebilecek. Böylece keyfi engelleme ve geciktirme uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistem 1 Haziran’da yürürlüğe girecek

Düzenlemenin 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte sabit internet pazarında rekabetin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve abonelerin daha kolay operatör değiştirebilmesi bekleniyor.