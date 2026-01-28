Samsung Galaxy S26 serisine gizli ekran özelliği geliyor

Samsung, uzun süredir konuşulan Galaxy S26’ya özgü “gizli ekran” (privacy display) özelliğini resmen tanıttı. 2025’in üçüncü çeyreğinde sızan söylentilerin ardından şirket, yayımladığı duyuru ve videolarla yeni gizlilik katmanını doğruladı. Amaç omuz üstü bakışları engellemek ve hareket halindeyken bile ekrandaki hassas bilgileri korumak.

Ekranı ciddi biçimde karartıyor

Privacy Display, geleneksel gizlilik ekran koruyucularının mantığını doğrudan ekran donanımına taşıyor. Bu teknoloji, ekranın farklı açılardan görünürlüğünü değiştirerek telefonu kullanan kişinin karşısından net görüntü sunarken, yan açılardan bakıldığında ekranı ciddi biçimde karartıyor. Böylece yan koltuktaki biri, ekranda ne olduğunu seçemiyor.

Donanımda yönlü OLED pikseller

Samsung’un, özellikle Galaxy S26 Ultra için anılan “Flex Magic Panel” benzeri bir çözüm kullandığı belirtiliyor. Bu yaklaşımda, yönlü OLED pikseller emisyon desenlerini değiştirerek yalnızca önden bakıldığında parlak ve okunur kalıyor. Teknolojinin piksel seviyesinde çalışması, yazılım tarafındaki esnekliği de mümkün kılıyor.

Privacy Display’in asıl gücü, One UI entegrasyonunda ortaya çıkıyor. Samsung, görünürlük ayarlarının birden fazla seviyede düzenlenebileceğini söylüyor. Sistem; belirli uygulamalarda, parola/PIN girilirken ya da sadece bildirim açılır pencereleri gibi ekranın belirli bölümlerinde otomatik olarak devreye girebiliyor. Bu, One UI’nin içerik farkındalığı (AI veya cihaz etkinliği takibi) sayesinde piksel düzeyinde ayarlamalar yapmasıyla mümkün oluyor.

Ice Universe tarafından paylaşıldı

Özelliğin çalışır haldeki ilk görüntülerinin, güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ice Universe tarafından paylaşıldığı belirtiliyor. Görsellerde, yandan bakıldığında bildirim pencerelerinin görünmez hale geldiği dikkat çekiyor. Ancak sızıntılara göre Privacy Display yalnızca Galaxy S26 Ultra ile sınırlı olabilir. Donanım temelli olması nedeniyle eski modellere (S25, S24 serisi) gelmeme ihtimali de yüksek.