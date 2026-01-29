Samsung Galaxy S26'nın fiyatı sızdı: Beklenenden daha ucuz olabilir

Akıllı telefon sektöründe son döneme damga vuran küresel bellek krizi, birçok markayı fiyat artışına zorladı. Bu nedenle yeni nesil amiral gemilerinin daha pahalı olacağı beklentisi hâkimdi.

Ancak güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynaklardan gelen son bilgiler, Samsung cephesinde alışılmışın dışında bir stratejiye işaret ediyor. İddiaya göre Galaxy S26 serisinin en üst modeli olan Galaxy S26 Ultra, selefi Galaxy S25 Ultra’dan daha ucuz olabilir.

Beklenmedik fiyat düşüşü

BlueSky Social üzerinden paylaşım yapan sızıntı kaynağı Roland Quandt’a göre, Galaxy S26 Ultra’nın 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri, çıkış fiyatında yaklaşık 100 Euro daha ucuz olabilir. Buna göre 256 GB’lık versiyonun 1369 Euro'dan, 512 GB’lık modelin ise 1490 Euro'dan satışa sunulması bekleniyor. Bu rakamlar, Galaxy S25 Ultra’nın lansman fiyatlarına kıyasla dikkat çekici bir gerilemeye işaret ediyor. Öte yandan 1 TB’lık üst versiyonun fiyatının değişmeyerek önceki yıl seviyesinde kalacağı öngörülüyor.

Standart modellerde fiyat sabit kalabilir

Ultra modelde indirim ihtimali konuşulurken, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus için aynı durum geçerli olmayabilir. Sızıntıya göre bu iki modelin lansman fiyatları korunabilir. İlk bakışta bu durum garip görünse de, Ultra modellere kıyasla daha düşük kâr marjına sahip olan standart modeller için fiyat sabitliği daha mantıklı bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Samsung’un bu modellerde başlangıç depolama alanını 256 GB’a yükseltmeyi planladığı da konuşuluyor.

Ön siparişte ücretsiz depolama kampanyası yok

Geçmiş yıllarda sıkça uygulanan ücretsiz depolama yükseltmesi kampanyalarının bu kez sunulmayacağı da iddialar arasında. Eğer Samsung fiyatları gerçekten sabit tutmayı ya da düşürmeyi hedefliyorsa, bu tür promosyonlardan vazgeçmesi mantıklı bir adım olarak görülüyor.

Her ne kadar bu sızıntı kullanıcılar için umut verici olsa da, sektör kaynaklarından ek doğrulamalar gelmeden kesin bir yargıya varmak zor. Ancak iddialar doğru çıkarsa, Galaxy S26 serisi son yıllarda nadir görülen bir “fiyat rahatlaması” örneği olarak öne çıkabilir.