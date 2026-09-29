Samsung yapay zekânın altyapı yarışına 1 milyar dolar koydu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Samsung Electronics (005930) yapay zekâ yarışında bu kez çip veya sunucu üretimine değil, onları çalıştıracak fiziksel altyapıya para koyuyor. Samsung Grubu’ndaki altı şirket, KKR tarafından kurulan Helix Digital Infrastructure’a toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Toplam yatırımın yarısını Samsung Electronics üstlenecek. Şirket Helix’e doğrudan 500 milyon dolar yatıracak. Kalan 500 milyon dolarlık bölüm ise Samsung C&T, Samsung SDS, Samsung SDI, Samsung Life Insurance ve Samsung Fire & Marine Insurance tarafından karşılanacak.

Böylece Samsung’un teknoloji, inşaat, bilgi teknolojileri, batarya ve finans alanındaki şirketleri aynı yapay zekâ altyapısı yatırımında buluşmuş olacak.

Yatırımın büyüklüğü kadar grup içindeki dağılımı da dikkat çekiyor. Samsung yapay zekâ altyapısını yalnız yarı iletken işi olarak görmediğini, enerji ve fiziksel altyapıyı da kapsayan daha geniş bir yatırım alanı olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Yatırımın adresi Helix oldu

Samsung’un para koyacağı Helix Digital Infrastructure, KKR öncülüğünde Haziran 2026’da faaliyete geçti.

Şirketin kuruluşunda KKR’ın yanı sıra Kuwait Investment Authority, Nvidia ve ABD’li enerji şirketi Vistra yer aldı.

Helix daha kuruluş aşamasında 10 milyar doların üzerinde uzun vadeli sermaye taahhüdüyle yola çıktı.

Şirketin yönetiminde ise bulut sektörünün yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. Helix’in CEO’luğunu, daha önce Amazon Web Services’in CEO’su olarak görev yapan Adam Selipsky yürütüyor.

Para yalnız veri merkezine gitmeyecek

Helix’in yatırım modeli klasik bir veri merkezi şirketinden daha geniş.

Şirket büyük ölçekli veri merkezlerini geliştirmek ve işletmekle birlikte elektrik üretimi, iletim ve dağıtım altyapısı, fiber ağlar ve bağlantı sistemlerine de yatırım yapıyor.

Amaç, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarında ihtiyaç duyduğu altyapıyı ayrı ayrı tedarikçilerden almak yerine tek bir yapı üzerinden kurabilmesini sağlamak.

Bu nedenle Samsung’un 1 milyar dolarlık yatırımı yalnız yeni sunucu salonlarının inşasına değil, bu tesislere elektrik taşıyacak ve onları birbirine bağlayacak altyapıya da uzanıyor.

Yapay zekâ yarışında elektrik öne çıktı

Yapay zekâ yatırımlarında en büyük darboğazlardan biri artık çip kadar elektrik kapasitesi.

Yeni nesil veri merkezlerinin enerji ihtiyacındaki hızlı büyüme, teknoloji şirketlerini elektrik üretiminden şebeke bağlantılarına kadar uzanan yatırımlara yöneltiyor.

Helix bu sorunu veri merkezi ile enerji altyapısını aynı yatırım modelinde birleştirerek çözmeyi hedefliyor.

ABD’li Vistra şirketin tercih edilen enerji ortağı konumunda bulunurken Nvidia da Helix’in teknoloji tarafındaki stratejik ortaklarından biri.

Böylece yapay zekâ altyapısının üç kritik ayağı olan bilgi işlem, enerji ve finansman aynı yapı içinde bir araya geliyor.

Nvidia da yatırımın içinde

Helix’in kurucu yatırımcıları arasında Nvidia’nın bulunması, şirketin yapay zekâ altyapısındaki konumunu daha da önemli hale getiriyor.

Nvidia yalnız sermaye sağlayan bir yatırımcı olarak değil, Helix’in kuracağı altyapının teknoloji tarafındaki stratejik ortağı olarak yer alıyor.

Planlanan tesislerde Nvidia’nın yapay zekâ fabrikalarına yönelik altyapı yaklaşımından yararlanılması hedefleniyor.

Helix’in diğer önemli ortağı KKR ise veri merkezi, enerji ve dijital altyapı yatırımlarında dünya genelinde geniş bir portföye sahip.

Şirketin küresel altyapı platformunda yönetilen varlıkların büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Samsung'un AI yatırımları peş peşe geliyor

Yeni yatırım Samsung’un son dönemde açıkladığı yapay zekâ hamlelerinin devamı niteliğinde.

Samsung Electro-Mechanics, yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek katma değerli yarı iletken paket altlıklarının üretimini büyütmek için Güney Kore ve Vietnam’da yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım açıkladı.

Samsung Electronics ayrıca Mistral AI ile yaptığı anlaşmayla yapay zekâ sistemlerini kendi yarı iletken üretim süreçlerine taşımaya başladı.

Şimdi Helix yatırımıyla şirket, yapay zekâ zincirinin başka bir bölümüne giriyor.

Samsung bir taraftan çip ve bileşen kapasitesini büyütürken diğer taraftan veri merkezlerini çalıştıracak enerji ve bağlantı altyapısına sermaye aktarıyor.

Yarış artık fabrikadan elektrik şebekesine uzanıyor

Yapay zekâ yatırımlarındaki son dalga teknoloji sektöründeki rekabetin sınırlarını değiştiriyor.

Bir yapay zekâ modelini geliştirmek için yalnızca güçlü işlemciler yeterli olmuyor. Çiplerin yerleştirileceği veri merkezleri, bu tesisleri besleyecek elektrik üretimi, şebeke bağlantıları, soğutma sistemleri ve yüksek hızlı fiber ağların da aynı hızda büyümesi gerekiyor.

Helix bu yatırımları tek yapı altında toplamayı hedeflerken Samsung’un 1 milyar dolarlık girişi de yarışın hangi yöne kaydığını gösteriyor.

Yapay zekâda rekabet artık yalnız en güçlü modeli veya en hızlı çipi üretmek üzerinden değil, o teknolojiyi çalıştıracak elektrik ve fiziksel altyapıya kimin daha hızlı erişebileceği üzerinden de ilerliyor.