SARSILMAZ'dan Shot Show'da küresel güç gösterisi

Türk savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden SARSILMAZ, 20–23 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek SHOT Show 2026’ya grup şirketleriyle birlikte katılarak ABD’deki güçlü varlığını bir kez daha vurgulayacak. Şirket, fuarda yalnızca ürünlerini değil, entegre üretim ve teknoloji kapasitesini de küresel sektör profesyonelleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Dünyanın en büyük sivil silah pazarlarından biri olan ABD, aynı zamanda en rekabetçi ve geri bildirim odaklı kullanıcı kitlesine sahip pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. SARSILMAZ, ABD’deki faaliyetlerini yerel yapılanması SARUSA üzerinden sürdürürken, hem sivil segmentte hem de çeşitli eyaletlerde kolluk kuvvetlerinin envanterinde kullanılan ürünleriyle güvenilirliğini sahada kanıtladığını belirtiyor.

Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisine sahip olduğunu vurgulayan SARSILMAZ, farklı çap ve kalibrelerde silah ve mühimmatın yanı sıra uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve MIM (Metal Enjeksiyon Kalıplama) gibi ileri üretim teknolojilerinde de uçtan uca hizmet sunduğunu açıkladı. Şirket, tasarımdan üretime ve test süreçlerine kadar birçok adımı tek çatı altında yöneterek hızlı adaptasyon ve sürdürülebilir kalite avantajı sağlıyor.

Kızıltan: Sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül

SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü M. Nuri Kızıltan, SHOT Show’un müşteriyle doğrudan temas ve rekabet gücünü ölçme açısından kritik bir platform olduğunu belirterek, entegre yapı sayesinde “sürdürülebilir, güvenilir ve bütüncül” hizmet anlayışıyla fark yarattıklarını ifade etti.

SHOT Show 2026’da SARSILMAZ’ın entegre yapısı, grup şirketleriyle daha görünür hale gelecek. Ünimetal MIM yöntemiyle üretilmiş tabanca ve tüfek parçalarını sergilerken, BPS mühimmat üretim gücüyle portföyü tamamlayacak. SARUSA standında ayrıca BEST Defence’in 12.7 mm UKSS sistemi ile LA2 Dynamics’in silahlı bacaklı robotu SARBOT da yer alacak.