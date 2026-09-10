Şirketlerde dijitalleşme hızlandı: Her iki girişimden biri yüksek hızlı internet kullanıyor

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TÜİK, girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin verileri açıkladı.

En az 10 çalışanı bulunan girişimlerin yüzde 92,7'si 2026 yılında internete erişmek için sabit hat internet bağlantısı kullandı.

Sabit internet kullanan girişimlerin yüzde 47,1'inin bağlantı hızı 100 Mbit/s'nin altında kalırken, yüzde 43,7'si 100-999 Mbit/s, yüzde 9,2'si ise 1 Gbit/s ve üzeri bağlantı hızına sahip oldu. Böylece 100 Mbit/s ve üzeri internet kullanan girişimlerin oranı yüzde 52,9'a ulaştı.

Sosyal medya kullanımı yüzde 57,7'ye çıktı

Girişimlerin sosyal medya kullanımında da artış kaydedildi. Sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin oranı 2025'te yüzde 55,2 iken 2026'da yüzde 57,7'ye yükseldi.

İşletme büyüklüğü arttıkça sosyal medya kullanım oranının da yükseldiği görüldü. Bu oran 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 55, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 68,4, 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde ise yüzde 86,6 olarak gerçekleşti.

Sektörlere bakıldığında sosyal medya kullanımında yüzde 93,9 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri ilk sırada yer aldı. Finans ve sigorta sektöründe oran yüzde 83,1, bilgisayar ve iletişim araçlarının onarımında yüzde 81,1 oldu.

En düşük sosyal medya kullanımı ise yüzde 40,7 ile inşaat sektöründe görüldü.

Her 6 girişimden biri e-satış yaptı

İnternet veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden satış yapan girişimlerin oranı 2024'te yüzde 13,6 iken 2025'te yüzde 17,1'e yükseldi.

E-satış oranı 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 16,4, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 18,3 ve 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerde yüzde 29,7 olarak hesaplandı.

E-satışta konaklama ve yiyecek sektörü öne çıktı

E-satışın en yaygın olduğu sektör yüzde 43,3 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri oldu. Bu sektörü yüzde 25,4 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri, yüzde 23,7 ile toptan ve perakende ticaret izledi.

Büyük şirketlerin dörtte üçü bilişim uzmanı çalıştırıyor

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uzmanı istihdam eden girişimlerin oranı 2026'da yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Söz konusu oran 2024'te yüzde 13,4 seviyesindeydi.

BİT uzmanı istihdamında işletmelerin büyüklüğüne göre önemli farklılıklar görüldü. Oran 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 10,8, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 29,8 olurken, 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 73,3'e ulaştı.

Bilişim uzmanı arayan şirketler yüksek ücret beklentisinden yakındı

Girişimlerin yüzde 6,4'ü 2025 yılında en az bir BİT uzmanını işe aldı veya işe almaya çalıştı. Bunların yüzde 31,7'si işe alım sürecinde güçlük yaşadığını bildirdi.

İşe alımda sorun yaşayan girişimlerin yüzde 82,6'sı adayların yüksek ücret beklentisini sorun olarak gösterdi. Adayların gerekli niteliklere sahip olmaması yüzde 71,8, yeterli iş deneyiminin bulunmaması yüzde 71, uygun veya yeterli sayıda aday başvurusu olmaması ise yüzde 55,7 oranında bildirildi.

Bulut bilişim kullanımı büyük şirketlerde yüzde 57'ye ulaştı

Ücretli bulut bilişim hizmeti kullanan girişimlerin oranı 2026'da yüzde 20,2 oldu. Kullanım oranı 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 57'ye kadar yükselirken, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 33,3, 10-49 çalışanı bulunanlarda yüzde 16,7 olarak gerçekleşti.

Sektörler arasında ücretli bulut bilişimi en fazla kullanan grup yüzde 55,2 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişim faaliyetleri oldu. Bunu yüzde 46,3 ile yayımcılık, radyo-TV ve içerik faaliyetleri izledi.

Şirketlerin yüzde 83'ü siber güvenlik önlemi aldı

Bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerinde herhangi bir güvenlik önlemi alan girişimlerin oranı 2024'te yüzde 76 iken 2026'da yüzde 83'e yükseldi.

Güvenlik önlemi alanların oranı 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 81,2, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 90,5, 250 ve üzeri çalışanı bulunanlarda ise yüzde 97,2 oldu.

Her 10 girişimden yaklaşık biri güvenlik ihlali yaşadı

Girişimlerin yüzde 9,4'ü 2025 yılında en az bir bilgi ve iletişim teknolojileri güvenliği ihlali yaşadığını bildirdi.

Çalışan sayısına göre bu oran 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 9,3, 50-249 çalışanı bulunanlarda yüzde 10,2, 250 ve üzeri çalışanı bulunanlarda ise yüzde 8,4 olarak kaydedildi.

En yaygın sorun dışarıdan gelen saldırılar oldu

Girişimlerin yüzde 6,4'ü dışarıdan gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişemediğini bildirdi.

Kötü amaçlı yazılım veya yetkisiz erişim nedeniyle veri kaybı ya da bozulması yaşayanların oranı yüzde 5,6 olurken, izinsiz giriş, dolandırıcılık, oltalama saldırıları veya çalışanların kasıtlı eylemleri nedeniyle veri gizliliği ihlali yaşayan girişimlerin oranı yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.