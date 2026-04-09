Sora 26 Nisan’da kapanıyor! Kullanıcıları ne bekliyor? İşte tüm detaylar...

Yapay zekâ ile video üretiminde çığır açan Sora, 26 Nisan 2026 itibarıyla kapatılıyor. OpenAI’ın aldığı bu karar, içerik üreticileri ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki Sora neden kapatılıyor, kullanıcılar ne yapmalı ve sonrasında ne olacak?

Sora neden kapatılıyor?

Sora’nın kapatılmasının arkasında stratejik bir karar bulunuyor. OpenAI, ayrı bir uygulama yerine tüm özellikleri tek çatı altında toplamayı hedefliyor. Ayrıca maliyet, telif ve güvenlik gibi faktörler de bu kararda etkili.

Sora tamamen ortadan mı kalkıyor?

Hayır. Sora uygulaması kapanıyor ancak teknoloji tamamen yok olmuyor. Video üretim altyapısının farklı ürünlere, özellikle ChatGPT’ye entegre edilmesi bekleniyor.

Kullanıcıların içeriklerine ne olacak?

Kapanış sonrası uygulamaya erişim kesilecek. Bu nedenle kullanıcıların tüm video ve projelerini önceden indirerek yedeklemesi gerekiyor.

Sora’yı ChatGPT içinde kullanabilecek miyiz?

Henüz resmi bir açıklama yok. Ancak güçlü beklenti, Sora’nın video üretim özelliklerinin ChatGPT’ye entegre edilmesi yönünde.

Kapanıştan en çok kimler etkilenecek?

İçerik üreticileri, sosyal medya yöneticileri ve reklam ajansları en çok etkilenecek gruplar arasında yer alıyor. Özellikle kısa video üretimi yapanlar alternatif arayışına girebilir.

Sora neden bu kadar hızlı kapatıldı?

Yapay zekâ alanındaki hızlı rekabet ve regülasyon baskıları süreci hızlandırdı. OpenAI, daha kontrollü ve merkezi bir sistem kurmak istiyor.

Sora yerine ne kullanılabilir?

Runway, Pika ve Google Veo gibi alternatifler öne çıkıyor. Kullanıcılar geçiş sürecinde bu platformlara yönelebilir.

Kullanıcılar şimdi ne yapmalı?

En kritik adım verileri indirmek. Ayrıca yeni platformları test ederek alternatif üretim araçlarına alışmak öneriliyor.

Video üretim teknolojisi gerileyecek mi?

Tam tersine. Bu kapanış, teknolojinin daha güçlü ve entegre şekilde ilerleyeceğinin işareti olarak görülüyor.

Bundan sonra ne olacak?

Sora sonrası dönemde yapay zekâ araçlarının tek platformda birleştiği bir yapı öne çıkacak. ChatGPT merkezli içerik üretimi yeni standart haline gelebilir. Sora’nın kapanışı bir son değil, dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor. Kullanıcılar için kısa vadede bir belirsizlik olsa da uzun vadede daha güçlü araçların devreye girmesi bekleniyor. Yapay zekâ destekli içerik üretimi ise hız kesmeden büyümeye devam edecek.