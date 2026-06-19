Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify'da sorun mu var, neden yavaş?

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Dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmeni sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmeti sunan Spotify'da sorun yaşanıyor. Kullanıcılar şarkıları dinleyemezken yoğun şekilde "Spotify çöktü mü, neden açılmıyor" diye soruluyor.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?

Spotify'da neden problem yaşandığına dair bir yetkililerden bir açıklama henüz gelmedi. Sorun global çapta yaşanıyor.