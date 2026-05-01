Spotify’dan yapay zekaya karşı yeni hamle

Dijital müzik platformu Spotify, yapay zeka tarafından üretilen şarkıların hızla çoğalması üzerine yeni bir doğrulama sistemini kullanıma sundu. “Spotify Tarafından Onaylandı” rozetleri sayesinde dinleyicilerin gerçek sanatçıları ayırt etmesi kolaylaştırılacak.

Rozet için belirli kriterler aranıyor

Yeni doğrulama rozetini alabilmek için sanatçıların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Platform, konser takvimi, ürün satışları ve sosyal medya hesapları gibi hem uygulama içi hem de dışındaki faaliyetleri dikkate alıyor. Tamamen yapay zeka ile oluşturulan müzikler ya da sanal karakterleri temsil eden hesaplar bu kapsamda değerlendirmeye alınmıyor.

Kalıcı etkileşim ön planda olacak

Spotify, doğrulama sürecinde kısa süreli popülerlikten ziyade uzun vadeli dinleyici ilgisini esas alıyor. Bu doğrultuda, düzenli etkileşim alan ve sadık bir dinleyici kitlesine sahip sanatçılar öncelikli olacak. Özellikle yalnızca arka planda dinlenmek üzere üretilen algoritmik müzik içeriklerinden ziyade, müzik kültürüne katkı sunan isimlere ağırlık verilecek.

Doğrulanmış sanatçı oranı yüksek olacak

Platformun verdiği bilgiye göre, kullanıcıların aktif olarak aradığı sanatçıların yüzde 99’undan fazlası doğrulanmış hesaplardan oluşacak. Bu kitlenin farklı müzik türlerinden, çeşitli kariyer aşamalarındaki ve farklı bölgelerden bağımsız sanatçıları kapsadığı belirtiliyor.

Rozetler kademeli olarak eklenecek

Kullanıcılar, önümüzdeki haftalarda sanatçı profillerinde ve arama sonuçlarında isimlerin yanında yeşil onay işaretiyle birlikte bu rozetleri görmeye başlayacak. Doğrulama süreci aşamalı olarak ilerleyecek ve şu anda rozet bulunmayan hesapların ileride doğrulanamayacağı anlamına gelmeyecek.

Yeni özellikler de test ediliyor

Spotify, yayımladığı blog yazısında doğrulama sisteminin zaman içinde geliştirileceğini aktardı. Ayrıca sanatçıların kariyerindeki önemli gelişmeleri, yeni yayınlarını ve turne planlarını öne çıkaracak yeni bir bölümün de test aşamasında olduğu ifade edildi. Bu sayede, henüz doğrulanmamış sanatçıların da gerçek faaliyetleri kullanıcılar tarafından daha kolay takip edilebilecek.