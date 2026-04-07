Tedarik zinciri alarm veriyor: Apple’ın katlanabilir iPhone’u gecikebilir
Apple’ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli, mühendislik ve üretim süreçlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle yeni bir gecikme riskiyle karşı karşıya. Tedarik zinciri kaynaklı değerlendirmeler, 2026’nın ikinci yarısına işaret edilen lansman takviminin seri üretim ve ilk sevkiyat aşamalarında baskı altında kalabileceğini gösteriyor.
Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili teknik geliştirme sürecinde ortaya çıkan pürüzler, cihazın planlanan takviminde sapma riskini artırdı.
Nikkei Asia 'nın haberine göre özellikle erken aşama üretim verimliliği (yield) ve tasarım doğrulama süreçlerinde yaşanan sorunlar, seri üretimin beklenenden daha yavaş ilerlemesine neden olabilir.
Bu durumun en kötü senaryoda, cihazın tanıtım tarihinden bağımsız olarak ilk sevkiyatlarının aylar boyunca sınırlı kalmasına ya da ertelenmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.
Özellikle katlanabilir ekran ve menteşe mekanizması gibi kritik bileşenlerde yaşanabilecek mühendislik sorunları, Apple’ın üretim rampasını zorlaştıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.