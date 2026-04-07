Tedarik zinciri alarm veriyor: Apple’ın katlanabilir iPhone’u gecikebilir

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili teknik geliştirme sürecinde ortaya çıkan pürüzler, cihazın planlanan takviminde sapma riskini artırdı.

Nikkei Asia 'nın haberine göre özellikle erken aşama üretim verimliliği (yield) ve tasarım doğrulama süreçlerinde yaşanan sorunlar, seri üretimin beklenenden daha yavaş ilerlemesine neden olabilir.

Bu durumun en kötü senaryoda, cihazın tanıtım tarihinden bağımsız olarak ilk sevkiyatlarının aylar boyunca sınırlı kalmasına ya da ertelenmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle katlanabilir ekran ve menteşe mekanizması gibi kritik bileşenlerde yaşanabilecek mühendislik sorunları, Apple’ın üretim rampasını zorlaştıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.