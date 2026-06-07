Teknoloji şirketlerinde yeni dönem: Öncelik yapay zekâ

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Teknoloji sektöründe yapay zekâ odaklı rekabetin hız kazanması, şirketlerin bütçe önceliklerini değiştirmeye başladı.

Artan yatırım ihtiyacı nedeniyle bazı firmalar çalışanlara yönelik ücret artışları ve sosyal haklarda tasarruf tedbirleri uyguluyor.

ABD merkezli veri ve analiz şirketi Teradata, çalışanlarına gönderdiği bilgilendirmede 2026 yılı için planlanan yıllık maaş zamlarının iptal edildiğini duyurdu. Şirketin bu kaynağı yapay zekâ yatırımlarına yönlendireceği belirtildi.

Öncelik yapay zekâ yatırımları

Teradata CEO'su Steve McMillan, şirket içi mesajında önceliklerinin "yapay zekâ ile pazarda kazanmak" olduğunu ifade etti. Şirketin ücret artışları yerine yapay zekâ alanında uzmanlık ve yetenek geliştirmeye yatırım yapacağı, performansa dayalı prim ve hisse bazlı ödüllerin ise devam edeceği kaydedildi.

Yan haklarda da kesintiler gündemde

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre sektörde benzer uygulamaların yaygınlaştığına dikkat çekiliyor. Teknoloji ve müşteri hizmetleri alanında faaliyet gösteren TTEC'in ABD'deki çalışanları için emeklilik katkılarını geçici olarak durdurduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Meta, Snap, Cisco ve Salesforce gibi teknoloji şirketleri de son dönemde iş gücü azaltma veya işe alımları yavaşlatma kararlarında yapay zekâ yatırımlarını gerekçe gösterdi.