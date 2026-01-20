TikTok kapatılacak mı? İlk resmi adım geldi

İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası, sosyal medya platformu TikTok hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Oda, özellikle 18 yaşından küçük çocukların yer aldığı paylaşımların kamu güvenliği ve çocukların üstün yararı açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirterek platformun kapatılmasını talep etti.

"Gençleri etkileyen içerikler için harekete geçtik"

Oda Başkanı İlhan Taşkıran, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, son dönemde platformda yayılan ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı değerlendirilen görüntüler nedeniyle harekete geçtiklerini söyledi. Taşkıran, bu kapsamda dolaşımda olan video içeriklerinden oluşan kapsamlı bir dosya hazırladıklarını belirterek, "Son dönemde bu platform üzerinden servis edilen ve özellikle gençleri olumsuz etkileyen görüntüler üzerine harekete geçtik. Bu kapsamda dolaşımda olan video içeriklerden oluşan geniş kapsamlı bir dosya hazırladık. Dosyanın içeriğinde özellikle 18 yaşından küçük çocukların çok kolay şekilde suça özendirildiği ve toplumumuzun ahlaki yapısıyla uyumlu olmadığını düşündüğümüz içerikler mevcut. Tüm içerikleri savcılığın değerlendirmesi üzerine sunduk" ifadelerini kullandı.

"Çok konuşuldu ama şimdiye kadar bir karar çıkmadı"

Taşkıran, platformla ilgili daha önce TBMM’de de çeşitli tartışmaların yapıldığını hatırlatarak, "Geçtiğimiz dönemde de TBMM içinde bu platform hakkında çeşitli tartışmalar olmuş faliyetler herkes arafından konuşulmuştu ancak şu ana kadar buradan gerçekçi bir karar çıkmadı. Biz bu platform hakkında bireysel dava açamayacağımız için oda olarak harekete geçme kararı aldık. Biz internet kafeciler olarak daha çok 18 yaşından küçük çocuklar ile muhattap olduğumuz için önemli bir sorumluluk hissediyoruz. Bu konuda önemli bir hakimiyetimiz var. TBMM'de de ilgili tüm komisyonlarda da durumu detaylıca anlatıp davadan sonuç almak için çalışacağız" dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, çocukların ateşli silahlar ile kesici-delici aletler ve tabancalarla poz verdiği, tehdit ve güç gösterisi içeren videoların TikTok’ta yaygınlaştığı vurgulandı. Bu paylaşımların diğer çocuklar tarafından taklit edildiği; yorumlar ve özel mesajlar aracılığıyla grup ve çeteleşme eğilimlerinin ortaya çıktığı ifade edildi. Söz konusu içeriklerin şiddeti olağanlaştırdığı, suçu cazip hale getirdiği ve toplumsal güvenliği tehdit eden sistematik bir soruna dönüştüğü ileri sürüldü.

Dilekçede ayrıca, TikTok’un algoritmasının şiddet içeriklerini benzer ilgi alanları üzerinden daha fazla çocuğa ulaştırdığı; bunun çocuklar arasında örgütlenme, meydan okuma ve güç rekabetini körüklediği savunuldu. Platformun etkili bir yaş doğrulama, içerik denetimi ve önleyici mekanizma oluşturmadığı, mevcut denetimlerin yetersiz kaldığı iddia edildi.

Öte yandan, çocuklar tarafından üretilen ve yine çocuklara hitap eden; namaz ibadetiyle alay eden, dini ritüelleri küçümseyen ve tahkir edici nitelikteki videoların da algoritma yoluyla geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. Bu tür içeriklerin çocukların değer gelişimini olumsuz etkilediği, kutuplaşmayı ve nefret ortamını beslediği kaydedildi.