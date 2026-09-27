TikTok kapatılacak mı? TikTok'a erişim engeli mi geliyor?

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TikTok'un bağımlılık yaptığı iddiasıyla kapanacağı dedikodusu dolaşıma sokuldu. Hem TikTok kullanıcıları hem de fenomenler bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Peki, TikTok kapatılacak mı?

TikTok kapatılacak mı?

TikTok'un Türkiye genelinde kapatılacağına veya platforma erişimin engelleneceğine ilişkin şu an için doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Resmi kurumların kanallarında platformun tamamına yönelik yeni bir erişim engeli kararına ilişkin duyuru yer almıyor.