TikTok'un sahibinden yapay zekada dev hamle

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Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance'in, şimdiye kadar geliştirilen en büyük yapay zeka modellerinden biri olmaya aday yeni bir sistem üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 10 trilyon parametreye kadar ulaşabilecek yeni bir büyük dil modeli geliştiriyor. Söz konusu modelin, sektör tahminlerine göre yaklaşık 8 trilyon parametreye sahip olduğu belirtilen Anthropic'in Mythos 5 sistemiyle benzer ölçekte olabileceği ifade edildi.

Kimi K3'ün üç katından büyük olabilir

İddianın doğru çıkması halinde ByteDance'in yeni modeli, Moonshot AI tarafından geliştirilen ve 2,8 trilyon parametreye sahip Kimi K3 modelinin üç katından daha büyük olacak.

Daha önce Çin'de Meituan'ın LongCat-2.0 modeli ile DeepSeek V4-Pro, yaklaşık 1,6 trilyon parametre ile sektörün en büyük modelleri arasında gösteriliyordu. Son dönemde ise birçok Çinli şirket 1 trilyon parametre eşiğini aşan modellerini tanıttı.

ABD'li rakiplerle karşılaştırma zor

Ancak ByteDance'in geliştirdiği modelin ABD'li rakiplerle doğrudan karşılaştırılması kolay görünmüyor. Bunun nedeni, Anthropic ve OpenAI'ın Mythos, Fable ve GPT-5.5 gibi gelişmiş modellerinin parametre sayılarını kamuoyuna açıklamaması.

Financial Times'ın aktardığı sektör tahminlerine göre Anthropic'in Mythos 5 modeli yaklaşık 8 trilyon, Fable 5 modeli ise yaklaşık 5 trilyon parametreye sahip bulunuyor.

Model ön eğitim aşamasında

Haberde, ByteDance'in yeni modelinin halen ön eğitim (pre-training) sürecinde olduğu belirtildi. Genellikle 3 ila 6 ay süren bu aşamanın tamamlanmasının ardından modelin ince ayarlarının yapılarak kullanıma sunulmasının planlandığı ifade edildi.

Öte yandan Reuters, Financial Times'ın haberini bağımsız olarak doğrulayamadığını aktarırken, ByteDance'in de konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediğini belirtti.

Yeni model girişimi, Çinli teknoloji şirketlerinin küresel yapay zeka yarışında ABD'li rakipleriyle rekabet edebilmek için daha büyük ve daha güçlü sistemler geliştirmeye yönelik yatırımlarını hızlandırdığı bir dönemde gündeme geldi.