Trump Mobile'da bir hayal kırıklığı daha: Teslimat yine ertelendi

Altın renkli akıllı telefonunu yıl sonuna kadar piyasaya sürmeyi hedefleyen Trump Mobile, teslimat takviminde gecikmeye gitti. Financial Times’ın aktardığına göre şirket, cihazların aralık ayı içinde kullanıcılarla buluşmama ihtimalinin yüksek olduğunu müşterilerine iletti.

'Hükümet kapanması' bahane edildi

Trump Mobile müşteri temsilcileri, ABD’de son dönemde yaşanan hükümet kapanmasının lojistik ve dağıtım süreçlerinde aksamalara yol açtığını belirtti. Bu durumun, telefonun planlanan sevkiyat tarihini doğrudan etkilediği ifade edildi.

"T1" adı verilen akıllı telefon, Trump Mobile tarafından haziran ayında tanıtılmış ve 499 dolar fiyatla satışa sunulmuştu. Altın rengi tasarımıyla dikkat çeken modelin, Trump markasıyla birlikte sunulan mobil iletişim hizmet paketinin bir parçası olduğu açıklanmıştı.

Haberde, girişimin Trump’ın çocuklarının Trump markası üzerinden gelir yaratmaya yönelik ticari faaliyetleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Trump Mobile’ın iş modeli ise marka lisanslaması ve tüketici elektroniği ürünleri üzerinden yeni gelir alanları oluşturmayı hedefliyor.

Eylül ayında da ertelenmişti

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump tarafından kurulan Trump Mobile şirketinin ilk amiral gemisi akıllı telefonu Trump T1, ön sipariş verilmesine rağmen müşterilere ulaştırılmamıştı.