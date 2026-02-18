Türk Telekom’dan "herkes için 5G” hamlesi: Ek ücret alınmayacak

Türkiye 5G’ye geçiş için geri sayıma başlarken, Türk Telekom güçlü fiber altyapısını yeni nesil mobil teknolojide avantaja dönüştürmeye hazırlanıyor. Abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip olduğunu vurgulayan şirket, 5G döneminde en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. Stratejik yatırımlarını kesintisiz sürdüren Türk Telekom, dijital çözümleriyle mobil pazardaki konumunu güçlendirirken 5G vizyonunu geniş kitlelere taşımak için yeni bir reklam kampanyası başlattı.

Şirketin ekran yüzü olan komedyen Tolga Çevik’in rol aldığı filmde, “Türk Telekom’dan herkes için 5G” mesajı öne çıkarılıyor. Kampanyada, müşterilerin herhangi bir ek ücret ödemeden 5G’ye geçiş yapabileceği vurgulanıyor. 1 Nisan itibarıyla kullanıma sunulacak 5G hizmetinde, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olduğunu belirten Türk Telekom, yeni iletişim çağında da öncü olmayı amaçlıyor.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 5G’yi toplumun tüm kesimleri için erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin kapılarını aralayan 5G teknolojisini 1 Nisan itibarıyla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve 5G’de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkımız ile en iyi 5G deneyimini sunmaya hazırız. 5G’nin temelini oluşturan fiber gücümüzü avantaja dönüştürerek, en yüksek fibere bağlı baz istasyonu oranına sahip operatör olarak 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Reklam filmimizde de vurguladığımız gibi, ‘Türk Telekom’dan herkes için 5G’ diyoruz. Müşterilerimiz herhangi bir ek ücret ödemeden 5G’ye geçiş yapabilecek. Türkiye’nin 81 ilinde ve kırsal bölgelerinde hayatı hızlandıracak 5G’yi herkes için erişilebilir kılmak en önemli önceliğimiz. Güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla ülkemizi yeni iletişim çağına taşıyoruz.”

“Mobilde oyunu değiştiren marka konumundayız”

Mobil pazardaki performanslarına da değinen Özden, şirketin sektördeki konumunu şu sözlerle anlattı: “Mobilde kararlı büyümemizi sürdürürken sektörde yalnızca bir oyuncu değil, oyunun dinamiklerini değiştiren bir marka konumundayız. Son yıllarda mobil numara taşıma pazarında en çok tercih edilen operatör olmamız, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) açıkladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na göre; 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektörde oyun kurucu rolünü pekiştirdi ve mobil Numara Taşıma pazarında da en çok müşteri kazanan operatör oldu” dedi.

Tolga Çevik ve yönetmen bu sefer Rize’de

Reklam filmi Rize’de başlıyor. Çağlayan Köyü’nde çekilen sahnede, 5G’nin 1 Nisan itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde ve kırsal alanlarda kullanılabileceği aktarılıyor. Filmde, 5G’ye geçişte ek ücret talep edilmeyeceği mesajı veriliyor. Tolga Çevik’in “Arkadaşım” karakterine yönetmen Fırat Parlak eşlik ediyor.

Bir sonraki sahnede Toros Limanı’nda balıkçılarla sohbet eden Çevik, tarifelerin değişmediğini ancak internet hızının arttığını anlatıyor. Rize’nin simgelerinden Çinçiva Köprüsü’nde horona katılan Çevik’in 5G hızında ekibe dahil olduğu anlarla film tamamlanıyor. Türk Telekom, bu kampanya ile hem 5G’ye dair merak edilen sorulara yanıt veriyor hem de yeni dönem vizyonunu kamuoyuna aktarıyor.