Türkiye, ChatGPT kullanımında dünya lideri oldu

We Are Social ve Meltwater tarafından yayımlanan Digital 2026 Global Overview raporu, Türkiye’nin ChatGPT kullanımında küresel ölçekte lider konuma yükseldiğini ortaya koydu.

Rapora göre, ChatGPT üzerinden gelen yapay zekâ temelli web trafiğinde Türkiye, Ekim 2025 verileri itibarıyla yüzde 94,49’luk oranla dünya birincisi oldu. Aynı dönemde küresel ortalama ise yüzde 80,92 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye’de kullanıcıların bilgiye erişim ve arama alışkanlıklarında sohbet tabanlı yapay zekâ uygulamalarına hızlı bir yönelim olduğunu gösterdi.

Shiftdelete'nin haberine göre Cremicro Kurucusu Haydar Özkömürcü, raporun Türk tüketicisinin klasik arama motorlarından sohbet botlarına geçiş yaptığını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Özkömürcü, “Türkiye’de yapay zekâ kullanan her 100 kişiden yaklaşık 95’i, ürün veya hizmet ararken ChatGPT’nin yönlendirmelerine güveniyor. Bu oran, küresel ölçekte benzeri görülmemiş bir tabloya işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketler açısından yeni dönemde yalnızca arama motorlarında görünür olmanın yeterli olmadığını vurgulayan Özkömürcü, markaların ChatGPT tarafından önerilen ve referans gösterilen kaynaklar haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımın “Generative Engine Optimization” (GEO) veya “AIO” olarak adlandırıldığını belirten Özkömürcü, Türkiye’nin bu alanda en yüksek geri dönüşü sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Özkömürcü ayrıca, 2026 yılında ekonomik koşulların daha temkinli bir planlama gerektireceğini belirterek, pazarlama bütçelerinde yapay zekâ optimizasyonunun kritik rol oynayacağını kaydetti. Kullanıcıların artık “en iyi ürün” veya “en güvenilir hizmet sağlayıcı” sorularını arama motorları yerine ChatGPT’ye yönelttiğini vurgulayan Özkömürcü, “Yapay zekâ sizi tanımıyorsa ve önermiyorsa, potansiyel müşteriyi kaybetmiş olursunuz” dedi.