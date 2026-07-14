Türkiye, iPhone'un ABD'ye kıyasla en pahalı satıldığı ülke

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Deutsche Bank Research Institute, "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) başlıklı yıllık raporunun 10'uncusunu yayımladı. Jim Reid ve Galina Pozdnyakova imzasını taşıyan araştırmada, dünya genelinde 69 şehir yaşam maliyetleri, maaşlar, kira fiyatları ve temel tüketim kalemleri açısından karşılaştırıldı.

Raporda Türkiye, akıllı telefon fiyatlarıyla öne çıktı. Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasında Türkiye'nin, iPhone'un ABD'ye göre en pahalı satıldığı ülke olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre Türkiye'de satılan bir iPhone'un fiyatı, ABD'deki satış fiyatının yaklaşık 2,2 katına ulaşıyor. Raporda ayrıca iPhone'un ABD'den daha ucuza satıldığı ülkelerin ise yalnızca Güney Kore ve Japonya olduğu ifade edildi.

Dünyanın en pahalı şehirleri değişmedi

Araştırmaya göre dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında Zürih ve Cenevre ilk iki sıradaki yerini korudu. İlk beşi Tel Aviv, New York ve San Francisco tamamladı.

Yaşam kalitesi sıralamasında ise Lüksemburg üst üste ikinci kez zirvede yer aldı. Kopenhag, Amsterdam, Viyana ve Münih de ilk beşte kendine yer buldu.

Maaşlarda Zürih, artışta Budapeşte öne çıktı

Raporda küresel maaş sıralamasında ilk sırayı Zürih aldı. Son 10 yılda maaşların en hızlı arttığı şehir ise yüzde 161 ile Budapeşte oldu.

Konut piyasasında Hong Kong dünyanın en pahalı şehri olmayı sürdürürken, Budapeşte son 10 yılda yüzde 209'luk artışla konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir olarak kayıtlara geçti.

Tokyo büyük metropollere göre daha ucuz kaldı

Deutsche Bank, Japonya'da uzun yıllardır devam eden yapısal fiyat değişimine de dikkat çekti. Rapora göre Tokyo'da satın alma gücü paritesine göre fiyat seviyesi 1990'lı yılların ortalarındaki 173 puandan 60 seviyesine geriledi.

Bu nedenle Tokyo'da iki kişilik bir akşam yemeği ve konut kiraları, New York gibi büyük metropollere kıyasla çok daha düşük seviyelerde bulunuyor.