Türkiye teknoloji ihracatında vites yükseltiyor: Hedef ilk 10

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin teknolojik dönüşümde yalnızca kullanıcı konumunda kalmaması gerektiğini belirterek, teknoloji geliştiren ve bunu ihraç eden bir ülke hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığının desteği, TİM'in ev sahipliğinde 13'üncü kez gerçekleştirilecek Türkiye Innovation Week 2026'nın (Türkiye İnovasyon Haftası-TIW) basın tanıtım toplantısı TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 15-17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşmalarından biri olarak nitelendirilen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla katılımcıları ağırlayacak.

Yeni dönüşüm sürecinde söz sahibi olma hedefi

Tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, teknolojide yaşanan dönüşümün hızına dikkati çekerek, "Humanity 6.0: İnsanlığın yeni evresi. Buharla başlayan dönüşüm, elektrikle, otomasyonla ve dijitalleşmeyle sürdü. Her evre, üretimi, ticareti ve hayatı yeniden şekillendirdi. Bugün yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemleriyle çok daha hızlı bir değişim sürecinden geçiyoruz. Peki dünya bu değişim ve dönüşüme ne kadar hazır?" açıklamasında bulundu.

Yeni çağın pusulasının ne Batı'yı ne de Doğu'yu gösterdiğini belirten Gültepe, bu kez pusulanın insanı işaret ettiğini ifade etti.

Anadolu'nun medeniyetlerin ilk dönemlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Gültepe, "O büyük tarihi mirasın temsilcisi kimliğimizle yeni dönüşüm sürecinde de söz sahibi olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Küresel İnovasyon Endeksi'nde 2013'ten bu yana 23 basamak yükseldiğini aktaran Gültepe, sıralamada daha üst noktalara ulaşmak için daha fazla düşünmek, tasarlamak ve sınırları zorlamak gerektiğini kaydetti.

Teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden Türkiye vurgusu

TİM'in her yıl "İnovasyon ve İhracat Raporu" hazırladığını belirten Gültepe, raporlarda markalı ihracat gerçekleştiren şirketlerin AR-GE harcamaları ile patent birikimlerinin belirgin biçimde daha yüksek olduğunun görüldüğünü söyledi.

Gültepe, İnoSuit programına ilişkin etki analizinin de programı tamamlayan firmaların tamamında ihracat kilogram birim değerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin teknolojik dönüşümde üretici konumuna gelmesi gerektiğinin altını çizen Gültepe, "Biz içinde bulunduğumuz dönüşümün yalnız kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmak istiyoruz. Teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ülke hayal ediyoruz. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefimize ancak bu yolla ulaşabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe ayrıca, 70 ilden 2 bin 641 firmanın başvurduğu İnovaLİG'in şampiyonlarına ödüllerinin etkinliğin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini bildirdi.

Yapay zekayla uyum mesajı

TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da TIW'ı her yıl farklı bir noktaya taşıdıklarını belirterek, teknolojideki hızlı değişimin yalnızca kullanılan araçları değil, çalışma ve dinlenme biçimlerini, kurumları, sosyal hayatı ve insanı da dönüştürdüğünü söyledi.

Bu yılki etkinlikte teknolojiden önce insana odaklanmak istediklerini dile getiren Karavelioğlu, "Önünde durduğumuz eşiği, insanı bilgiye ulaşmada muazzam yeteneklere kavuşturmuş olan ve bu vasfıyla insanlık tarihinin en göz kamaştırıcı eseri olan yapay zekayla uzlaşarak, uyumlanarak birlikte aşmamız gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Karavelioğlu, teknolojinin insanların yapabileceklerini değiştirdiğini belirterek, artık insanlığın neye dönüşeceğinin de tartışılması gerektiğini ifade etti. Meselenin insan ile teknolojiyi karşı karşıya getirmek olmadığını vurguladı.

Bilgisayar alanındaki gelişmelerin son derece hızlı ilerlediğine işaret eden Karavelioğlu, sosyal katmanlardaki dönüşüm ve etkileşimin de çok daha dramatik bir boyuta ulaştığını söyledi. Teknolojinin sağladığı konforun, kamuoyundaki kuşkulara rağmen ideolojik bir teknoloji karşıtlığının önünü açmadığını ifade etti.

"İnovasyon her şeyden önce insandır"

Karavelioğlu, inovasyona bakışlarını şu sözlerle anlattı:

"İnovasyon bizim için AR-GE'dir, üretimdir, ihracattır, girişimciliktir, teknolojidir, gençliktir. Ama hepsinden önce de insandır, bunun gözden kaçmasını hiç istemedik. Sonunda sadece insana odaklanılacak bir tartışmanın lüzumuna inandık. Eğer insanı yeterince konuşmuş olsaydık, eğer insan günümüz dünyasında yeterince konuşulmuş olsaydı pekala bu zirvenin adı 'Harmony 6.0' olabilirdi. Yani uyum, ahenk ve olacaktır da.

TIW26'nın geçen haftaki sosyal medya etkileşimi tam 2,7 milyon. Gördüğünüz özetin bizim gönlümüzdeki değeri şuradadır. Biz bir öğrencinin bir girişimciyle, bir akademisyenin bir sanayiciyle, bir yatırımcının yepyeni bir fikirle karşılaşabilmesi ihtimalini seviyoruz. Verdiğimiz emeğin analiz ettiğimiz etkinin uluslararası alanda karşılık bulmasından da fevkalade mutluyuz. Türkiye'den çıkan bir platformun hem de çok sofistike bir alanda kalite ve içerik olarak örnek gösterilecek bir yapıya dönüşmesi önemlidir. 9 ayrı program alanında ve sahnede 120'den fazla konuşmacı misafirimiz olacak. Yine multidisipliner bir yaklaşım gözettik. İnsan ve yapay zekayı konuşacaksak, mühendis kadar davranış bilimciye de ihtiyacımız var. Yeni çalışma biçimlerini konuşacaksak, şirket kadar gençlerin sesine de ihtiyacımız var. Teknolojinin geleceğini konuşacaksak, bilime olduğu kadar sanata da ihtiyacımız var."

120'den fazla konuşmacı katılacak

TIW26 kapsamında iş dünyası temsilcilerinden gençlere, yeni teknolojilerden sanat ve deneyim alanlarına kadar farklı başlıklarda etkinlikler düzenlenecek.

Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week'in yalnızca üç günlük bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, yıl boyunca sürdürülen AR-GE, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarının toplumda farkındalık oluşturması ve inovasyon ekosistemini güçlendirmesi açısından etkinliğin bir vitrin görevi üstlendiğini söyledi.

Tanıtım toplantısına etkinliğin ana stratejik partneri Trendyol'un yanı sıra stratejik partnerler İhracatı Geliştirme AŞ, Türk Ticaret Bankası, Türkiye Sigorta, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Doğuş Teknoloji'nin temsilcileri de katıldı.