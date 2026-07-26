Türkiye uzayda yeni döneme giriyor: Türksat filosuna "Biruni" geliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile geliştirilen stratejik ortaklık kapsamında TÜRKSAT filosuna Türksat-Biruni adı verilen yeni nesil haberleşme uydusunun kazandırılacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdiği Türksat-Biruni'nin, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirterek, projenin Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

"Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde, Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü artırıyoruz."

Ka-Bant teknolojisiyle kapasite artacak

Uraloğlu, yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip olacak Türksat-Biruni'nin, TÜRKSAT'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje kapsamında, Es'hailSat ile yürütülen ortaklık sayesinde iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Böylece altyapı yatırımlarında kaynakların daha verimli kullanılması ve uydunun ticari potansiyelinin ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın kullanımına 50 gigabayta kadar ilave kapasite sunulacağını belirterek, bunun Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğini vurguladı.

"Hak devri söz konusu değil"

Projeyle ilgili stratejik hakların korunacağını belirten Uraloğlu, 50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarının Türkiye'de kalacağını söyledi.

"Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız."

Beş büyük bölgede hizmet verecek

Türksat-Biruni'nin hizmet alanının oldukça geniş olacağını belirten Uraloğlu, uydu sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde daha güçlü bir hizmet ağı oluşturulacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT'ın teknik altyapısının Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleşmesi sayesinde küresel ölçekte yeni ticari fırsatlar elde edileceğini kaydetti.

Havacılık ve denizcilikte de kullanılacak

Yeni nesil uydunun yalnızca internet hizmetleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, Türksat-Biruni'nin yüksek kapasiteli geniş bant internetin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Artan bağlantı ihtiyacına daha yüksek kapasiteyle yanıt verecek olan Türksat-Biruni'nin, Türkiye'nin uzay vizyonunu güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, projenin Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini de uzay ve uydu teknolojileri alanında daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade etti.