Üçüncü yıldızlararası ziyaretçi Dünya'ya yaklaşıyor! Bilim insanlarının gözü 3I/ATLAS'ta, 3I/ATLAS dünyaya çarpacak mı

'Yıldızlararası' kökeni doğrulanan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, 19 Aralık Cuma günü Dünya'ya en yakın konumundan geçecek. Nadir görülen bu geçiş, Güneş Sistemi'ni ziyaret eden yıldızlararası cisimlerin incelenmesi açısından önemli bir gözlem fırsatı sunuyor.

NASA destekli ATLAS teleskopları tarafından temmuz ayında Şili'de tespit edilen 3I/ATLAS'ın yörünge hesaplamaları, cismin Güneş Sistemi dışından geldiğini ve geçişin ardından yeniden yıldızlararası uzaya döneceğini ortaya koydu. Böylece 3I/ATLAS, 2017'de gözlemlenen 1I/‘Oumuamua ve 2019'da geçen 2I/Borisov'dan sonra doğrulanan üçüncü yıldızlararası ziyaretçi olarak kayıtlara geçti.

Herhangi bir risk oluşturmadığı belirtiliyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) paylaştığı bilgilere göre kuyruklu yıldız, Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek. Bu mesafenin herhangi bir çarpma ya da risk oluşturmadığı belirtilirken, güvenli geçiş bilimsel çalışmalar için avantaj sağlıyor. Araştırmacılar, cismin Güneş'e yaklaşırken saldığı gaz ve tozları inceleyerek farklı yıldız sistemlerindeki gezegen oluşumuna dair yeni veriler elde etmeyi amaçlıyor.

Son günlerde Hubble Uzay Teleskobu başta olmak üzere birçok gözlemevi 3I/ATLAS'ı takibe aldı. Jüpiter misyonu JUICE kapsamında da ek gözlemler yapılması planlanıyor.

Türkiye'den takip edilebilecek

Öte yandan kuyruklu yıldızın geçişi Sanal Teleskop Projesi aracılığıyla canlı yayınla izlenebilecek. Gianluca Masi'nin sunumuyla 18 Aralık akşamı (Türkiye saatiyle 19 Aralık sabah erken saatlerde) düzenlenecek yayın, çevrim içi olarak ücretsiz şekilde takip edilebilecek.