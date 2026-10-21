Uzay ve havacılığa 92 milyar liralık plan: Türkiye'nin hedefinde Ay var

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Türkiye'nin uzay ve havacılık faaliyetleri için 2027-2029 döneminde toplam 92 milyar 138 milyon 432 bin liralık kaynak kullanılması planlanıyor.

Gelecek yıl program ödeneğinin yüzde 181,7 artırılması öngörülürken, havacılıkta ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi ve uzayda yerli teknoloji üretiminin desteklenmesi hedefleniyor.

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Bütçe Gerekçesi'nden derlenen bilgilere göre, yatırımlarla Türkiye'nin uzay ve havacılıkta küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Hava yolu ulaşımında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin yaygınlaştırılması da öncelikler arasında bulunuyor.

Gelecek yılın ödeneği yaklaşık üç katına çıkacak

Bu yıl bütçede 8 milyar 729 milyon 2 bin lira olarak yer alan program ödeneğinin, 2027'de 24 milyar 587 milyon 454 bin liraya yükseltilmesi planlanıyor. Böylece ödenek, yüzde 181,7 artışla mevcut tutarın yaklaşık üç katına ulaşacak.

Programa ayrılması öngörülen kaynak, 2028 için 30 milyar 597 milyon 399 bin lira, 2029 için ise 36 milyar 953 milyon 579 bin lira olarak belirlendi.

Havalimanlarında yolcu hedefi 291 milyona ulaşacak

Bütçe gerekçesinin fonksiyonel sınıflandırmasına göre, hava yolu taşımacılığı tesislerinin inşası, işletilmesi ve ilgili hizmetler için 2027'de 18 milyar 713 milyon 651 bin liralık kaynak öngörülüyor.

Bu tutarın 2028'de 23 milyar 860 milyon 234 bin liraya, 2029'da ise 29 milyar 573 milyon 297 bin liraya çıkması bekleniyor.

Programın performans hedeflerinde havalimanlarındaki yolcu sayısının artırılması da yer alıyor. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu sayısının 2027'de 272 milyona, 2028'de 282 milyona ve 2029'da 291 milyona ulaşması hedefleniyor.

Yerli uzay teknolojilerine ve Ar-Ge'ye destek

Uzay alanındaki çalışmalar, Milli Uzay Programı kapsamında teknoloji geliştirme kabiliyetinin artırılmasına odaklanacak. Kritik ve yüksek katma değerli uzay teknolojilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bu teknolojilerin ticarileştirilmesi de desteklenecek.

Yerli üretim kapasitesini büyütecek Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte araştırma, test ve doğrulama altyapılarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Uydu projeleri ve bilim misyonları öne çıkıyor

Türkiye'nin son yıllardaki uzay çalışmalarında yer gözlem ve haberleşme uyduları ile insanlı bilim misyonları önemli yer tutuyor.

İMECE sayesinde metre altı çözünürlükte yer gözlem kabiliyeti elde edilirken, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A da hizmete alındı. Yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 7A için çalışmalar devam ediyor.

Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, 2024'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Aynı yıl Tuva Cihangir Atasever de yörünge altı araştırma uçuşunda yedi deneyi tamamladı.

Türkiye ayrıca, 5-9 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ev sahipliği yaptı. Kongrede uzay ajansları, bilim insanları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Ay uzay aracında çevresel testler yürütülüyor

Ay Araştırma Programı kapsamında Türkiye'nin ilk derin uzay görevine yönelik hazırlıklar da sürüyor. TÜBİTAK UZAY'ın geliştirdiği Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon işlemleri tamamlandı. Yerlilik oranı yüzde 80'i aşan araç, sistem seviyesindeki çevresel testlerden geçiriliyor.

2027'de fırlatılması hedeflenen uzay aracıyla Ay yörüngesinden görüntü ve bilimsel veri elde edilmesi planlanıyor. Görevde, yerli hibrit itki sisteminin derin uzayda çalıştırılması ve geliştirilen teknolojilerin uzay koşullarında test edilmesi de amaçlanıyor.

Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda Somali'de kurulması planlanan uzay limanına ilişkin proje çalışmaları devam ediyor.