Video podcast’lerde yeni dönem: Spotify gelir koşullarını düşürdü

Dijital müzik ve podcast platformu Spotify, video podcast yayıncılarının platform üzerinden gelir elde edebilmesini kolaylaştıracak yeni bir düzenlemeye gitti. Şirket, video içeriklerden para kazanmak için gerekli eşik değerleri aşağı yönlü revize etti.

Bloomberght’den Hande Berktan’ın haberine göre, Spotify geçen yıl hayata geçirdiği video podcast gelir paylaşım programında aranan kriterleri önemli ölçüde esnetti. Buna göre platform, programa katılım için gerekli minimum bölüm sayısını 12’den 3’e, son 30 günde gerekli tüketim süresini 10 bin saatten 2 bin saate, etkileşimde bulunan izleyici sayısını ise 2 binden bine düşürdü.

Spotify, içerik üreticilerinin video reklamlarında sunucular tarafından okunan sponsorluk spotlarını güncelleyebilmelerine, planlayabilmelerine ve performanslarını ölçebilmelerine olanak tanıyacak yeni sponsorluk araçlarını da devreye alacak. Söz konusu araçların nisan ayı itibarıyla Spotify for Creators uygulaması ile şirketin podcast barındırma ve para kazanma paketi Megaphone üzerinden kullanıma sunulması planlanıyor.