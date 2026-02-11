Video üreten Runway 5,3 milyar dolar değerlemeye ulaştı

New York merkezli yapay zekâ şirketi Runway, yazıdan görüntüye ve videoya uzanan üretim araçlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Girişim, tamamladığı 315 milyon dolarlık E Serisi yatırım turuyla değerlemesini iki katına çıkararak 5,3 milyar dolara yükseltti.

Şirket tarafından yayımlanan blog duyurusunda, elde edilen kaynağın Runway’in yeni nesil yapay zekâ modellerini önceden eğitmesine ve bu modelleri farklı ürün ve sektörlere entegre etmesine imkân sağlayacağı belirtildi. Uzmanlar, büyük dil modellerinin ötesine geçilebilmesi için bu tür yatırımların kritik olduğuna işaret ediyor.

Büyük problemlerde çözüm olabilir

Fiziksel farkındalık temelli yapay zekâ video üretim sistemleriyle öne çıkan Runway, söz konusu teknolojinin tıp, iklim, enerji ve robotik gibi alanlarda karşılaşılan büyük problemlerin çözümünde önemli rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

Bugüne kadar medya, eğlence ve reklam sektörlerinde güçlü bir müşteri ağı oluşturan şirket, son dönemde oyun ve robotik alanlarına da daha fazla odaklanıyor. Bu stratejik yön değişimi, küresel ölçekte model geliştirme yarışının hız kazandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Runway’in rekabet ettiği şirketler arasında World Labs ve Google DeepMind bulunuyor.