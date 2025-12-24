WhatsApp: 100 milyondan fazla insanın şifreli ve özel iletişim hakkı tehlikede

WhatsApp, Rusya’daki binlerce kullanıcının hizmet kesintileri ve ciddi yavaşlamalar bildirmesinin ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Şirket, Rus makamlarını özel iletişimi hedef almakla suçladı ve yaşananların bilinçli bir kısıtlama sürecinin parçası olduğunu savundu.

Roskomnadzor: Tamamen engellenebilir

Rusya’da medya, internet ve iletişim alanlarını denetleyen resmi devlet kurumu Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada WhatsApp’ın Rus yasalarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek, platformun tamamen engellenebileceği uyarısında bulunuldu.

Devlet medyasında yer alan açıklamalarda, uygulamanın terör eylemlerinin organize edilmesi, eleman devşirilmesi ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edildi.

Kademeli kısıtlama adımı

Roskomnadzor, salı günü itibarıyla WhatsApp’a erişimin kademeli olarak sınırlandırılması yönünde adımlar atıldığını doğruladı. Aynı gün internet izleme servisleri, ülke genelinde binlerce kullanıcının WhatsApp’ta kesinti ve yavaşlama yaşadığını raporladı.

WhatsApp: 100 milyon kişinin hakkı gasp ediliyor

WhatsApp ise bu suçlamaları reddetti. Şirket, Rus hükümetinin 100 milyondan fazla insanın şifreli ve özel iletişim hakkını elinden almaya çalıştığını savundu. Açıklamada, uygulamanın Rusya’da aileler, iş yerleri ve yerel topluluklar için günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

"Devlet uygulamalarına zorlamak güvenliği zayıflatır"

Şirket, kullanıcıların devlet tarafından dayatılan alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönlendirilmesinin güvenliği zayıflatabileceği ve daha fazla gözetim riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yabancı platformlara baskı artıyor

Rusya, son aylarda yabancı menşeli dijital platformlar üzerindeki baskıyı artırdı. Ağustos ayında yetkililer, WhatsApp ve Telegram’ın bazı arama özelliklerini sınırlandırmış; her iki platformu da dolandırıcılık ve terör soruşturmalarında güvenlik birimleriyle veri paylaşmayı reddetmekle suçlamıştı.

Moskova yönetimi daha önce de Facebook, Instagram, Snapchat ve YouTube gibi popüler hizmetleri engellemiş veya ciddi şekilde kısıtlamıştı.

Devlet destekli "Max" uygulaması

Öte yandan Rus yetkililer, kamu hizmetlerini tek çatı altında toplayan devlet destekli mesajlaşma uygulaması Max'i teşvik ediyor. Uzmanlar, bu uygulamanın kullanıcıları izlemek ve iletişimi denetlemek için kullanılabileceği uyarısında bulunurken, hükümet bu iddiaları reddederek Max’in günlük hayatı kolaylaştırmak ve kamu hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla tasarlandığını savunuyor.