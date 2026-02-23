WhatsApp beklenen o özelliği getiriyor: Unutkanların işine yarayacak

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, sohbetler için otomatik gönderim imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, yazdıkları mesajları belirledikleri tarih ve saatte karşı tarafa iletilmek üzere planlayabilecek.

Söz konusu yenilik, uygulamanın iOS için yayımlanan Beta sürümünde WABetaInfo tarafından fark edildi.

"Zamanlanmış mesajlar" özelliği...

"Zamanlanmış mesajlar" adıyla sunulması beklenen özellik, metinlerin önceden ayarlanarak otomatik biçimde gönderilmesini sağlıyor. Kullanıcılar mesajlarını yazdıktan sonra, iletim için istedikleri gün ve saati seçerek planlama yapabilecek.

Planlanan içerikler, sohbet bilgi bölümünde yer alacak "Zamanlanmış Mesajlar" başlığı altında görüntülenecek. Henüz gönderilmemiş mesajlar ise aynı ekran üzerinden istenildiği anda silinebilecek.

Henüz test aşamasında

Ortaya çıkan ekran görüntülerinde özelliğin grup konuşmalarındaki arayüzü görülürken, aynı sistemin bireysel sohbetlerde de kullanılabileceği değerlendiriliyor. Geliştirme süreci devam eden yenilik, şu an için Beta kullanıcılarına dahi açılmış değil. Özelliğin önümüzdeki süreçte kademeli şekilde erişime sunulması bekleniyor.