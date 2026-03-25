WhatsApp’a beklenen yenilik geliyor: Türkçe çeviri özelliği yolda

WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı mesaj çeviri özelliğini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmaya hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni bilgilere göre, platform mevcut sınırlı dil desteğini genişleterek yeni dil paketleri sunacak.

Yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp’a Türkçe'nin de dahil olduğu 13 yeni dil paketi eklenecek. Böylece Türk kullanıcılar da uygulama içi çeviri özelliğinden aktif şekilde yararlanacak.

Dil desteği genişliyor

WhatsApp’ın mesaj çeviri özelliği, ilk etapta Android tarafında sınırlı sayıda dil ile test edilmeye başlanmıştı. Nisan 2025’te beta kullanıcılarına açılan ilk testlerde, sistemin cihaz üzerinde çalışan bir çeviri altyapısıyla devreye alındığı ve kullanıcıların gerekli dil paketlerini indirerek özelliği kullanabildiği görülmüştü.

Meta, eylül 2025’te yaptığı resmi duyuruda mesaj çeviri özelliğini kademeli olarak Android ve iPhone kullanıcılarına sunduğunu açıklamış, Android’de başlangıçta 6 dil, iPhone tarafında ise daha geniş bir dil desteğiyle ilerlediğini belirtmişti. Şirket ayrıca yeni dillerin ilerleyen güncellemelerde ekleneceğini duyurmuştu.

Paketler isteğe bağlı indirilecek

Yeni beta sürümüne göre dikkat çeken unsurlardan biri de dil paketlerinin isteğe bağlı indirilecek olması. Bu yapı sayesinde kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları dilleri indirerek depolama alanını daha verimli kullanabilecek.