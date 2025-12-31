WhatsApp'tan yeni yıla özel güncelleme

Yeni yıla saatler kala WhatsApp, kullanıcılarını sevindirecek özel bir güncellemeyi devreye aldı. Meta çatısı altında hizmet veren popüler mesajlaşma uygulaması, 2026’ya özel çıkartmalar, animasyonlar ve kamera efektleriyle yılbaşı atmosferini uygulamaya taşıdı.

Farklı efektlerle yeni yıl kutlanacak

WhatsApp’ın resmi blogunda yer alan bilgilere göre, yılbaşına özel hazırlanan güncellemeyle birlikte platforma temalı çıkartmalar ve çeşitli görsel efektler eklendi. Bu yenilikler; sohbetlerde, görüntülü görüşmelerde ve durum paylaşımlarında kullanılabiliyor.

Yeni çıkartma paketleri gelecek

Güncellemenin dikkat çeken özelliklerinden biri, 2026 temasına sahip yeni çıkartma paketi oldu. Yılbaşı ruhunu yansıtan bu çıkartmalar, kutlama mesajlarını daha eğlenceli ve renkli hale getirmeyi amaçlıyor.

Uygulama, görüntülü aramalar için de yeni efekt seçenekleri sundu. Havai fişek, konfeti ve yıldız animasyonları sayesinde yılbaşı dönemindeki görüşmeler daha canlı bir görünüme kavuşuyor. Bu efektlere arama sırasında "efektler" bölümünden ulaşılabiliyor.

Ayrıca mesajlara tepki bırakırken kullanılan konfeti emojisi, yeni yıla özel animasyonlarla yeniden aktif edildi. Böylece kullanıcılar mesajlarına daha hareketli ve dikkat çekici tepkiler ekleyebiliyor.