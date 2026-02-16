Google Haberler

Sosyal medya platformu X çöktü. Kullanıcılar uygulamaya ve siteye erişemiyor. Bu gelişme sonrası yoğun şekilde "X çöktü mü" sorusu geliyor.

X çöktü mü, neden açılmıyor? X ne zaman açılacak?

X'e girmeye çalışanlar ana sayfada "Gönderiler şu anda yüklenmiyor, tekrar dene" uyarısı ile karşılaşıyor.

Downdedeoctor'un hata raporuna göre platforma 16.30'dan bu yana ulaşılamıyor.

En çok bildirim İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan gelirken resmi kaynaklardan problemin neden yaşandığına dair bir açıklama gelmedi.

