X çöktü mü, neden çöktü? Twitter neden açılmıyor?

Günlük aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 250 milyon olan sosyal medya platformu X'e erişim sağlanamıyor. Saat 17.30 sularında X çöktü. Sorun yaklaşık yarım saat sürerken kullanıcılar konu hakkında bilgi almaya çalıyor ve "X çöktü mü, neden çöktü" sorusuna yanıt arıyor.

X neden çöktü?

X'e giriş yapamayan vatandalar bunun nedenini öğrenmeye çalışıyor fakat uygulama yetkililerinden bir açıklama yapılmadı. Sunucu kaynaklı bir sorun olduğu tahmin ediliyor.





Downdetector verilerine göre problem tüm dünyada yaşanıyor ve ülkemizde de İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğun kesinti bildirimleri yapılıyor.