X çöktü mü, neden çöktü? Twitter neden açılmıyor?

16 Ocak itibarıyla sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları erişim sorunlarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. Günün ilerleyen saatlerinde akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi ve hesaplara girişte yaşanan problemler nedeniyle “X çöktü mü?” ve “Twitter neden açılmıyor?” soruları gündemin üst sıralarına çıktı.

X çöktü mü?

16 Ocak 2026 günü X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında belirgin bir artış gözlendi. Gün içinde akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve hesaba giriş problemleri nedeniyle platformun genelinde bir teknik aksaklık yaşandığı düşünülüyor. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.

X (Twitter) neden açılmıyor?

X (Twitter) kullanıcıları akşam 18.00 saatlerine doğru uygulama ve masaüstü sürümünde erişim problemi yaşadıklarını bildiriyor. Sorunun kaynağına dair net bir bilgi paylaşılmazken yaşanan aksaklığın sunucu veya altyapı kaynaklı geçici bir teknik problemden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.