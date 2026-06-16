X çöktü mü, neden yavaşladı? X'te sorun mu var?
X'e erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar X'e giremezken bazı kullanıcıların hesabında akış yenilenmiyor. bunun sebebi sıkça sorgulanıyor. Yoğun şekilde gelen soru "X çöktü mü, neden yavaşladı" oluyor.
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X'te global çapta problem yaşanıyor. Ülkemizde de özellikle Ankara ve İstanbul'da kullanıcılar uygulamaya girmekte sıkıntı çekiyor.
X yetkililerinden henüz aksaklıkla ilgili bir açıklama gelmedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ