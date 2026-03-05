X’te büyük değişim: Elon Musk test etmeye başladı

X platformunun sahibi Elon Musk, platformu “her şey uygulaması”na dönüştürme hedefi doğrultusunda yeni bir hamle yaptı. Şirket, X Chat adı verilen yeni mesajlaşma uygulamasını iPhone kullanıcıları için test etmeye başladı.

X Chat iPhone kullanıcıları için testte

X tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması X Chat, ilk etapta iOS kullanıcıları arasında deneme sürecine alındı. Mevcut DM (doğrudan mesaj) sisteminden ayrı bir yapı üzerinde çalışacak uygulamanın, kullanıcıların X platformuna bağlı kalmadan mesajlaşabilmesini sağlaması amaçlanıyor.

Şirket, beta süreci kapsamında iPhone kullanıcılarından geri bildirim toplayarak uygulamayı daha sonra daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmayı planlıyor.

WhatsApp ve Telegram’a rakip olabilir

Sızdırılan bilgilere göre X Chat, yalnızca temel bir sohbet uygulaması olarak tasarlanmadı. Platformun; uçtan uca şifreleme, sesli ve görüntülü arama, dosya paylaşımı, mesaj düzenleme ve kaybolan mesajlar gibi günümüzün popüler mesajlaşma uygulamalarında yer alan pek çok özelliği tek bir uygulama içinde sunması hedefleniyor.

Bu özellikler, X Chat’in WhatsApp, Telegram ve Signal gibi güçlü mesajlaşma platformlarıyla doğrudan rekabet edebileceğini gösteriyor.

Musk’ın hedefi: Super app

Elon Musk ise X’i satın aldıktan sonra platformu yalnızca bir sosyal medya ağı olarak bırakmak istemediğini sık sık vurguluyor. Musk, X’in ödeme, iletişim ve içerik hizmetlerini aynı çatı altında toplayan bir “super app” haline dönüşmesini hedefliyor.