Yapay zeka devleri karşı karşıya! Veri hırsızlığı suçlamaları gündemi sarstı

Küresel yapay zeka rekabeti yeni bir gerilim dalgasıyla sarsıldı. Sektörün önde gelen şirketleri bu kez “veri hırsızlığı” ve telif ihlali iddiaları üzerinden karşı karşıya geldi. Anthropic’in suçlamaları ve Elon Musk’ın sert yanıtı, teknoloji dünyasında tansiyonu yükseltti.

Anthropic’ten “endüstriyel kopyalama” iddiası

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, DeepSeek, Moonshot AI ve MiniMax adlı laboratuvarların Claude modeline yönelik geniş çaplı damıtma saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirkete göre bu laboratuvarlar, 24 binden fazla sahte hesap oluşturarak 16 milyondan fazla etkileşimle modelin yeteneklerini analiz etmeye çalıştı.

“Damıtma saldırısı” nedir?

Damıtma yöntemi, büyük ve güçlü yapay zeka modellerinden bilgi çıkararak daha küçük ve düşük maliyetli modeller üretme süreci olarak biliniyor. Sektörde meşru kullanım alanları bulunsa da Anthropic, bu yöntemin yasa dışı biçimde uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, bu tür kopyalamaların güvenlik önlemlerini aşabileceğini ve askeri ya da istihbarat sistemlerine entegre edilme riski taşıdığını savundu.

Elon Musk’tan suçlama

Anthropic’in açıklamalarının ardından Tesla ve X’in sahibi Elon Musk, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Musk, Anthropic’i “devasa ölçekte eğitim verisi çalmakla” suçladı ve şirketin geçmişte milyarlarca dolarlık uzlaşma bedeli ödediğini öne sürdü.

Telif davaları sektörü kuşattı

Yapay zeka şirketleri son dönemde eğitim verileri nedeniyle çok sayıda telif ve fikri mülkiyet davasıyla karşı karşıya.

Yayıncılar ve müzik şirketleri, içeriklerinin izinsiz kullanıldığını iddia ederken teknoloji firmaları kamuya açık verilerin “adil kullanım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Haksız rekabet tartışması

Sektörde yalnızca telif değil, model güvenliği de tartışma konusu. Şirketler, rakiplerinin soru-cevap yöntemiyle modelleri analiz ederek benzer sistemler geliştirdiğini ve bunun haksız rekabet yarattığını ileri sürüyor.

Bu durum, yapay zeka alanındaki hukuki ve etik sınırların yeniden tanımlanmasını gündeme taşıdı.

Jeopolitik boyut büyüyor

Çin merkezli girişimlerin Batılı modelleri tersine mühendislikle kopyaladığına yönelik iddialar, Washington’da ulusal güvenlik çerçevesinde değerlendirilmeye başlandı.

ABD’li yetkililer, Amerikan yapay zeka teknolojilerinin yabancı askeri ve gözetim sistemlerine entegre edilmesi riskine dikkat çekiyor.

Küresel rekabet daha da sertleşiyor

Artan ekonomik değer ve stratejik önem, yapay zeka alanındaki rekabeti daha da hassas hale getiriyor. Veri, telif ve model güvenliği tartışmaları küresel teknoloji savaşının merkezine yerleşmiş durumda.

Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde hem ulusal düzenleyiciler hem de uluslararası kuruluşlar, yapay zeka eğitim verileri ve model kullanımı konusunda daha net kurallar belirlemek zorunda kalacak.