Yapay zekâ devlerinden ortak mesaj: Risk gerçek, güvenlik için birlikte çalışmalıyız

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Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimleri, Beyaz Saray’daki buluşmanın ardından teknolojinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mesajların ortak noktasında, yapay zekânın büyük fırsatlar sunduğu ancak gerçek riskler taşıdığı ve teknolojinin amaçlandığı şekilde çalıştığından emin olunması gerektiği vurgusu yer aldı.

“Teknolojinin çok gerçek riskleri var”

Görüşmenin ardından yapılan açıklamalarda, yapay zekânın risklerinin nasıl ele alınacağı konusunda tartışmaların hâlâ devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Teknolojinin çok gerçek riskleri olduğunu düşünüyorum. Bu riskleri nasıl ele alacağımıza ilişkin mekanizma hâlâ tartışılıyor” denildi.

Sektörün birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulanarak, doğru adımlar atılması halinde yapay zekâ yarışının güvenli biçimde sürdürülebileceği ifade edildi.

“Tarihin en büyük sanayi devrimi”

Yapay zekânın ekonomik ve endüstriyel etkisine ilişkin değerlendirmelerde ise yaşanan dönüşümün ölçeğine dikkat çekildi.

Süreç, “tarihin en büyük sanayi devrimi” ve “insanlık tarihindeki en büyük altyapı yatırımı” olarak nitelendirildi.

Bu büyük altyapı hamlesinin ABD’de 1 milyon kişilik istihdam oluşturduğu belirtildi.

Çip ve bilgisayar fabrikaları kuruluyor

Yapay zekâ yatırımlarının yalnızca yazılım sektörüyle sınırlı kalmadığına da dikkat çekildi. ABD’de çip fabrikaları, bilgisayar üretim tesisleri ve başka fabrikaların faaliyete geçmekte olduğu ifade edildi.

Bu yatırımların çok büyük miktarda yeni istihdam yarattığı belirtildi.

Yapay zekâda güven tartışması: “İnsanlar emin olmak istiyor”

Teknoloji şirketlerinin önündeki temel konulardan birinin güven olduğu vurgulandı.

Amaçlarının Amerikan halkına ve müşterilere, geliştirilen teknolojinin tasarlandığı şekilde çalıştığı konusunda güven vermek olduğu ifade edildi.

Her şirketin birbirinden farklı ürünler geliştirdiğine dikkat çekilirken, herkesin tam olarak aynı şeyi üretmesini sağlayacak tek bir standart oluşturmanın mümkün olmayabileceği belirtildi.

Buna karşılık şirketlerin ortaklaşabileceği temel noktanın, insanların kullandıkları teknolojinin amaçlandığı biçimde çalıştığını bilmek istemesi olduğu kaydedildi.

Yapay zekâ ve bilgisayarlar işleri değiştirecek

Açıklamalarda teknolojik dönüşümün istihdam üzerindeki etkisine de değinildi. İşlerin değişeceği belirtilirken, geçmişte bilgisayarların da benzer bir dönüşüm yarattığı hatırlatıldı.

Bir zamanlar hesaplama yapmak için insanlarla dolu binaların bulunduğu, dijital bilgisayarların gelişmesiyle bu görevlerin artık insanlar tarafından yapılmadığı ifade edildi.

Banka faiz oranlarının hesaplanması gibi geçmişte insanlar tarafından gerçekleştirilen işlerin bugün bilgisayarlar tarafından yapılabildiğine dikkat çekildi.