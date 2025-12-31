Yapay Zeka sanatçısı Ayros gerçek sahne deneyimini artırıyor

Ayris Games Kurucusu Hakan Satılmış, bu dönüşümün bir sonraki adımının izleyiciyle konuşabilen ve sahnede anlık tepki verebilen dijital sanatçı modeli olacağını vurguluyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2025 geçici dış ticaret verileri ile yapay zekanın yaygınlaşması birlikte okunduğunda, ölçeğin hem ticarette hem de dijital içerikte büyümekte olduğu görülmektedir. Boomy benzeri yapay zekâ müzik araçlarının 2019’dan bu yana 14,4 milyon şarkı üretiminden söz etmesi ve Mubert’in 100 milyon parçalık üretim duyurusu, katalogların çok kısa sürede genişleyebildiğini göstermektedir. Dijital platformlara günde ortalama 120 bin yeni ses dosyası yüklendiği tahmini, içerik akışının “sürekli üretim” modeline dönüştüğünü işaret etmektedir. 2024’te dünya çapında 60 milyon kişinin yapay zekâ ile müzik veya söz ürettiğini belirtmesi ve müzisyenlerin yüzde 60’ının projelerinde yapay zekâ araçlarından faydalanması, bu alanın kitleselleştiğini ortaya koymaktadır. Bu büyüme, yalnızca daha fazla şarkı anlamına gelmemekte; karakter, hikâye ve etkileşim katmanı olan yeni nesil “dijital sanatçı” ihtiyacını da güçlendirmektedir.

Sektördeki bu görünüm, müzikte yapay zekânın “üretim aracı” olmaktan çıkıp “deneyim aracı”na dönüşmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu dönüşümün sahneye yansımasına dair değerlendirmede bulunan Ayris Games Kurucusu Hakan Satılmış şu ifadeleri kullanıyor: “Bugün mesele, dakikalar içinde şarkı üretmekten çok daha fazlasıdır. İzleyici artık bir karakterle bağ kurmak, onunla konuşmak ve anlık tepki görmek istemektedir. Biz de yapay zekâ müziği, sahne teknolojileri ve interaktif medya kesişiminde gerçek bir konser deneyimine evrilen bir model olarak kurgulamaktayız.”

"Etkileşimli dijital sanatçı dönemi büyüyecek"

IMS Business Report 2025 bulgularına paralel şekilde, yapay zekâ ile müzik üretiminin 2025 itibarıyla geniş kitlelerce benimsendiği görülmektedir. Platform tarafında ise nicelik büyürken kürasyon ve kalite yönetimi daha kritik hale gelmektedir. Örneğin Spotify’ın 2025 sonlarında 75 milyon “spam” şarkıyı kaldırdığını açıklaması, otomatik üretim çağında katalog yönetiminin merkezî bir konuya dönüştüğünü göstermektedir. Aynı kaynaklarda, bu içerik patlamasının dinleyici alışkanlıklarını kökten sarsmadığına dair yorumlar da yer almakta; bu durum “çok üretim” ile “anlamlı etkileşim” arasındaki farkı görünür kılmaktadır. Spotify Viral 50 listesinde bir çok yapay zekâ ile üretilmiş şarkı bulunması, yerel dinleyicinin bu yeni forma hızlı adapte olabildiğini göstermektedir. Bu tablo, sıradaki rekabet alanının yalnızca ses üretmek değil; karakter, performans ve topluluk etrafında kalıcı deneyim tasarlamak olacağını düşündürmektedir.

Satılmış, bu verilerin “hızlı içerik” ile “bağ kurulan içerik” arasındaki ayrımı daha net hale getirdiğini ifade etmektedir. Ona göre yeni kuşak dinleyici, şarkıyı tek başına tüketmekten ziyade bir karakterin dünyasına dahil olmak istemektedir. Bu nedenle yapay zekâ üretiminin, sadece besteyi değil; dili, mizahı, gündemi ve sahne davranışını da kapsayan bütüncül bir tasarıma dönüşmesi beklenmektedir. Satılmış, canlı yayın ve röportaj gibi formatların bu dönüşümde prova alanı gibi çalıştığını; sahnenin ise gerçek sınav olacağını vurgulamaktadır. Ayros bu yaklaşımın merkezinde, izleyiciyle konuşabilen ve anlık tepki verebilen bir dijital sanatçı modeli olarak konumlanmaktadır. Ayros’un hedefi, sosyal medya kültürüyle büyüyen bu karakteri gerçek konser deneyimine taşıyan ölçeklenebilir bir altyapı kurmaktır.

"Yapay zekâ müziğin yaratıcı ekonomisini büyütüyor"

Yapay zekâ, müzik üretiminde maliyeti ve süreyi düşürerek daha fazla yaratıcının deneme yapabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu durum, kısa format video kültürünün yüksek tempo ihtiyacıyla birleştiğinde “hız ekonomisi”ni beslemektedir. Artan içerik akışı, platformlarda keşif mekanizmalarının daha akıllı çalışmasını gerektirmekte; kişiselleştirme ve kürasyon çözümleri daha stratejik hale gelmektedir. Üretimin kitleselleşmesi, sanatçı markalaşmasını da yeniden tanımlamakta; sesin yanında karakter, hikâye ve tutarlı bir dil öne çıkmaktadır. Tam da bu nedenle, yapay zekâ müzikte rekabet yalnızca teknik kaliteye değil, topluluk yönetimine ve etkileşim tasarımına da taşınmaktadır. Sahne teknolojileri, interaktif medya ve canlı yayın altyapıları bu dönüşümde tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Önümüzdeki dönemde, dijital sanatçı modellerinin reklam, etkinlik ve platform iş birliklerinde daha görünür olması beklenmektedir.

"Ayros birçok konser teklifi alıyor"

Ayros, halktan doğan ve kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen yeni nesil bir dijital sanatçı birçok konser teklifi almaktadır. Bu proje, sadece içerik üretimiyle sınırlı kalmayıp yapay zekâ sanatçının sahneye uyarlanabildiği bir deneyim altyapısını hedeflemektedir. Projenin kurucusu Hakan Satılmış konuyla ilgili şunları söyledi.

Satılmış, Ayros’un “şarkı üreten bir sistem” değil, izleyiciyle konuşabilen ve kültürel bağ kurabilen bir sanatçı ekosistemi olarak tasarlandığını ve bu sebepten dolayı yapay zeka sanatçısının birçok konser teklifi aldığını belirtmektedir. Bu kapsamda hedef, canlı yayınlarda, röportajlarda ve sosyal platformlarda anlık tepki verebilen; sahnede ise gerçek konser deneyimi sunabilen bir yapı oluşturmaktır. Satılmış, karakterin dilinin, tarzının ve müzikal yönünün kullanıcı etkileşimiyle evrilmesini stratejik bir avantaj olarak gördüklerini; bu sayede masa başında tasarlanan bir projeden çok, yaşayan bir sanatçı kimliği ortaya çıktığını ifade etmektedir. Sürekli içerik üretimi, yeni nesil izleyicinin etkileşim beklentisi ve sahne maliyetlerinin yönetimi gibi başlıklarda yapay zekânın yeni bir çözüm seti sunduğunu vurgulamaktadır. Bu vizyonun arkasında, uygulama içi abonelikler ve dijital gelir modelleriyle büyüyen bir ürün yaklaşımı bulunmaktadır. Ayris Games bünyesinde geliştirilen Ayros, konserler, etkinlikler, canlı yayınlar ve medya programlarında yer alabilen, global ölçekte sayılı yapay zekâ sanatçı modellerinden biri olmayı hedeflemektedir