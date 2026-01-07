Yapay zeka şirketinden 2 milyar dolarlık halka arz

Çin merkezli teknoloji devi Baidu Inc, yapay zeka çip üretim birimi Kunlunxin’i halka arz etmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, Kunlunxin’in Hong Kong’da gerçekleştirmeyi planladığı halka arzın 2 milyar dolara kadar kaynak sağlaması hedefleniyor.

Haberde, Baidu’nun Kunlunxin’in halka arz süreci için China International Capital Corp, Citic Securities Co ve Huatai Securities ile lider aracı kurumlar olarak anlaştığı belirtildi.

Şirketi Pekin yönetimi de destekliyor

Baidu’nun Çinli teknoloji rakipleriyle birlikte yapay zeka alanında kullanılan ileri seviye çiplere erişim sağlama ve hızla büyüyen sektörde daha güçlü bir konum elde etme yarışının sürdüğü bir dönemde geldi. Bu süreçte, Pekin yönetiminin de desteklediği yerli işlemci geliştirme çalışmalarının önemli rol oynadığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan haberlerde Kunlunxin’in, Hong Kong’da gizli başvuru yöntemiyle halka arz sürecini başlattığı belirtilmişti.

Yüzde 0,5 değer kazandı

Öte yandan, gelişmenin ardından Baidu’nun Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri yüzde 0,5 değer kazanarak, Hang Seng endeksindeki yaklaşık yüzde 1’lik düşüşe rağmen pozitif ayrıştı.