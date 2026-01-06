Yapay zeka talebi Samsung'u uçurdu: Kârda yüzde 160 artış

Yapay zeka teknolojilerine yönelik hızla artan ilgi, Samsung’un finansal performansını belirgin biçimde güçlendirdi. Şirketin dördüncü çeyrekte elde edeceği faaliyet kârının, hafıza çiplerindeki sert fiyat artışlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 160 yükselerek 16,9 trilyon won (yaklaşık 11,7 milyar dolar) seviyesine çıkması bekleniyor.

2018'den bu yanaki en yüksek faaliyet kârı

Tahmine göre, şirketin geçen yılın aynı çeyreğinde açıkladığı 6,49 trilyon wonluk kârla karşılaştırıldığında önemli bir ivme yakaladığını gösteriyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde Samsung, 2018’in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek üç aylık faaliyet kârını kaydetmiş olacak.

Piyasada yapay zeka çiplerine talep arttı

Sektörde yapay zeka odaklı çiplere yönelim, klasik hafıza çiplerinin üretimini sınırlandırırken hem geleneksel hem de ileri teknoloji çiplere olan talebi artırdı. Talepteki güçlü seyir, fiyatların öngörülerin üzerine çıkmasına neden oldu. Bazı piyasa analistleri, mevcut fiyatlama koşullarının etkisiyle faaliyet kârının 20 trilyon wonun da üzerine çıkabileceğini dile getiriyor.

Piyasa araştırma şirketi TrendForce'un verilerine göre, belirli bir DDR5 DRAM çipinin fiyatı dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 314 oranında artış gösterdi. Samsung ise içinde bulunulan çeyrekte geleneksel DRAM sözleşme fiyatlarının, ekim-aralık dönemine göre yüzde 55 ila yüzde 60 arasında yükselmesini bekliyor.

TrendForce analisti Avril Wu, geleneksel DRAM fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çekerek, üretim kapasitesi büyük ölçüde bu alana odaklanan Samsung'un mevcut fiyat artış döngüsünden rakiplerine kıyasla daha fazla fayda sağlayacağını belirtti.