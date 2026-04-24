Yapay zekada rekabet kızışıyor! Çinli DeepSeek V4 modelini duyurdu

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, uzun süredir beklenen V4 büyük dil modelinin önizleme sürümünü yayımlayarak kullanıcıların erişimine açtı.

Yeni modelin, önceki V3 sürümünde olduğu gibi açık kaynaklı olarak sunulduğu belirtildi. Bu sayede geliştiriciler, modeli indirerek yerel ortamda çalıştırabiliyor ve ihtiyaçlarına göre düzenleyebiliyor. Hangzhou merkezli şirket, V4'ün özellikle ajan tabanlı görevler, bilgi işleme ve çıkarım alanlarında güçlü bir performans ortaya koyduğunu ifade etti.

Modelin, Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code ve OpenClaw gibi araçlarla uyumlu olacak şekilde optimize edildiği aktarıldı. V4, kullanım senaryosuna göre "pro" ve "flash" olmak üzere iki farklı versiyonla sunuluyor.

V3 ve R1 sonrası yeni adım

2023 yılında kurulan DeepSeek, 2024'ün sonlarında tanıttığı açık kaynaklı V3 modeliyle dikkat çekmişti. Şirket, bu modelin OpenAI ve Google gibi şirketlerin çözümlerine kıyasla daha düşük maliyetle eğitildiğini açıklamıştı. Ardından Ocak 2025'te yayımlanan R1 modeli, performans açısından birçok önde gelen büyük dil modeliyle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmıştı.

Düşük maliyet tartışma yaratmıştı

R1 modelinin, daha düşük kapasiteli Nvidia çipleriyle yalnızca iki ayda ve 6 milyon doların altında bir bütçeyle geliştirildiğinin duyurulması, yatırımcılar arasında soru işaretlerine yol açmıştı. Bu gelişme, ABD'nin yapay zekadaki liderliği ve büyük teknoloji şirketlerinin yüksek altyapı harcamaları üzerine tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Çin'de rekabet kızışıyor

R1'in ardından Çin'de yapay zeka alanındaki rekabet hız kazandı. Alibaba ve ByteDance gibi büyük şirketler de yeni modellerini piyasaya sundu. Cuma günü Hong Kong borsasında işlem gören bazı yapay zeka şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. MiniMax ve Zhipu olarak bilinen Knowledge Atlas Technology yaklaşık yüzde 8 değer kaybederken, Manycore Tech hisseleri yüzde 9 geriledi.

Çip sorusu gündemde

V4 modelinin hangi donanımla eğitildiği ise netlik kazanmış değil. Huawei, Ascend yapay zeka işlemcileriyle çalışan yeni nesil sistemlerinin DeepSeek V4'ü desteklediğini duyurdu. Ancak eğitim sürecinde Huawei'nin çiplerinin mi yoksa Nvidia çözümlerinin mi ne ölçüde kullanıldığına ilişkin detay paylaşılmadı.

ABD'nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli şirketler Nvidia'nın en gelişmiş çiplerine doğrudan erişemiyor. Bu süreçte Pekin yönetimi, yerli çip üretimini artırmaya yönelik adımlar atarken teknoloji şirketlerini de yerli alternatiflere yönlendirmeyi hedefliyor.

Çip üreticilerinin hisseleri yükseldi

DeepSeek'in V4 modelini duyurmasının ardından Hong Kong'da işlem gören bazı Çinli çip üreticilerinin hisselerinde yükseliş görüldü. SMIC hisseleri yüzde 8,9 artarken, Hua Hong Semiconductor yüzde 15,2 prim yaptı.