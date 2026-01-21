Yapay zekaya gerçek reklam: ChatGPT’de ilk testler başlıyor

OpenAI, chatbot reklamlarını sınırlı sayıda reklamverenle test etmeye başladı. The Information’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, deneme süreci kapalı bir reklamveren grubuyla yürütülüyor.

Reklamlar şubat ayında gösterilecek

Aktarılan bilgilere göre OpenAI, birkaç hafta sürecek pilot uygulama kapsamında her reklamverenden 1 milyon doların altında bir harcama taahhüdü talep ediyor. Reklamların Şubat ayının başında yayına alınması planlanıyor.

Görüntülenme sayısında göre ücretlendirme olacak

Haberde, OpenAI’nin reklamları tıklama bazlı değil, görüntülenme sayısına göre ücretlendireceği ifade ediliyor.

The Information’a göre şirket, reklamverenlerin kendi başına reklam satın alabileceği bir self-servis altyapıya henüz sahip değil. Ancak bu teknolojinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydediliyor.

Yeni karar, OpenAI’nin geçtiğimiz hafta ChatGPT’de bazı ABD’li kullanıcılara reklam gösterileceğini açıklamasının ardından geldi.