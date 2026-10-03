Yapay zekayı en çok hangi sektör kullanıyor?

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Türkiye'de yapay zeka teknolojilerini en yoğun kullanan sektör yüzde 63,7 ile "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" olurken, kullanım oranının en düşük olduğu alan yüzde 6,9 ile "inşaat" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Yapay Zeka İstatistikleri 2026" bültenindeki verilere göre, Türkiye'de yapay zeka kullanımı geçen yıla kıyasla önemli ölçüde arttı.

Metin, görüntü ve ses gibi farklı veri türlerini işleyerek yeni içerikler oluşturabilen üretken yapay zekayı kullandığını belirten bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 seviyesindeyken, 2026'da yüzde 37,6'ya yükseldi.

Yapay zeka teknolojilerinden yararlanan girişimlerin oranında da artış görüldü. Geçen yıl yüzde 7,5 olan oran, bu yıl yüzde 14'e çıktı.

Bilişim sektörü ilk sırada

Yapay zeka kullanan girişimler faaliyet alanlarına göre değerlendirildiğinde, yüzde 63,7'lik oranla "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu alanı yüzde 57,1 ile "yayımcılık, radyo-TV ve içerik" faaliyetinde bulunan girişimler takip etti. "Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" alanında faaliyet gösteren girişimlerde ise yapay zeka kullanım oranı yüzde 32,4 olarak hesaplandı.

"Finans ve sigorta faaliyetleri"nde yapay zeka kullanan girişimlerin oranı yüzde 30,2 olurken, "gayrimenkul faaliyetleri"nde bu oran yüzde 25,8 olarak kaydedildi.

İnşaatta kullanım yüzde 6,9'da kaldı

Yapay zeka kullanımının daha sınırlı olduğu sektörler arasında ticaret, ulaştırma ve inşaat öne çıktı.

"Toptan ve perakende ticaret" alanında faaliyet gösteren girişimlerin yüzde 12,7'si yapay zeka kullanırken, "ulaştırma ve depolama" sektöründe bu oran yüzde 9,7 olarak belirlendi.

Sektörler arasında en düşük oran ise inşaatta görüldü. İnşaat girişimlerinin yüzde 6,9'unun yapay zeka teknolojilerinden yararlandığı tespit edildi.

Çalışan sayısı arttıkça yapay zeka kullanımı yükseliyor

TÜİK verileri, girişimlerin büyüklüğü ile yapay zeka kullanımı arasında da belirgin bir fark bulunduğunu ortaya koydu.

250 ve daha fazla çalışanı bulunan girişimlerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 37,1'e ulaştı. Bu oran, 50-249 çalışanı bulunan girişimlerde yüzde 17, 10-49 çalışanı bulunan girişimlerde ise yüzde 12,8 olarak hesaplandı.