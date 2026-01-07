Yenilenmiş cihaz pazarı 200-300 milyon dolar bandında

Hamide HANGÜL

Tüketicilerin elinden düşürmediği cep telefonu pazarında, yenilenmiş cihazların da piyasaya girmesiyle ‘cep’te dengeler değişiyor. Enflasyonist ortamda alım gücünün düşmesiyle, yenilenmiş cep telefonlarında kredi kartına taksit imkanı, fiyatların sıfıra göre yüzde 30-40 arası daha ucuz olması ve 12 ay garanti süreleri tüketicileri cezbediyor.

Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının, teknolojik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla ekonominin yeni dinamiklerinden birine dönüştüğüne işaret eden Yepy ve İkinci El Alışverişten Sorumlu Genel Müdür Hakan Orhun, cep telefonu ve yenilenmiş cihaz pazarına ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Aktif 90 milyon telefon kullanımda

Türkiye’de bugün yaklaşık 90 milyon akıllı cep telefonunun aktif kullandığını ve yıllık yaklaşık 12 milyon adetlik pazarda, yenilenmiş cihaz hacminin şu aşamada görece sınırlı olduğuna işaret eden Orhun, “Türkiye’de cep telefonu ithalatının yalnızca yüzde 10 azalması bile ekonomimize yüz milyonlarca dolarlık katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Gelişimi henüz erken aşamalarda olsa da yenilenmiş telefon pazarı güçlü bir ivmeyle büyüyor” dedi.

Yılda 500 bin yenilenmiş telefon satılıyor

Sektörel analizlerine göre, Türkiye’de yılda 500 bine yakın yenilenmiş telefon satıldığını ve bu sayının her yıl arttığına işaret eden Orhun, “Pazarın bugünkü parasal büyüklüğünün 200–300 milyon dolar bandında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık, olgun pazarlarda çok daha yüksek bir hacim görüyoruz. Örneğin ABD’de yenilenmiş telefon pazarı yaklaşık 13 milyar dolarlık büyüklüğe ve yıllık 30 milyonun üzerinde satışı var. Avrupa’da ise pazarın 2025 itibarıyla 24 milyar dolar seviyesine çıkması, yıllık satış adedinin de 50 milyon dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Fransa da bugün nüfusun beşte birinden fazlası yenilenmiş telefon kullanıyor” diye konuştu.

Pazarın milyon adetlere ulaşması bekleniyor

Türkiye’de ise nüfus, cihaz yenileme döngüsü ve tüketici eğilimleri dikkate alındığında, yenilenmiş telefon satışlarının önümüzdeki yıllarda milyon seviyelerine ulaşmasının beklendiğini dile getiren Orhun, “Yenilenmiş telefon pazarı, güçlü bir ivmeyle büyüyor.

Bugün yaklaşık 300 bin adet seviyesinde olan yenilenmiş cihaz satışlarının, önümüzdeki 10 yıl içinde 4 milyon adede ulaşması için pazarın yıllık ortalama yüzde 30 civarında büyümesi gerekiyor. Bu oran ilk bakışta yüksek görünse de hem tüketici tarafındaki fiyat hassasiyeti hem de daha üst segment cihazlara erişme isteği düşünüldüğünde, yüzde 25–30 bandındaki yıllık büyümeler oldukça gerçekçi bir tahmin olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Bu noktada Yepy’nin, yenilenmiş ürün ekosisteminde önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Hakan Orhun, “Bir pazaryeri olarak Yepy, standartlar, TSE garantili yenilenmiş cihaz yaklaşımı ve şeffaf süreç yönetimiyle sektörde, pazarın sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine de katkı sağlıyor” dedi. Yenilenmiş ürünlerin, vatandaşların cep telefonlarına erişimini daha ulaşılabilir hale getirdiğine işaret eden Orhun, “Aynı zamanda ithalat bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine önemli bir katma değer oluşturuyor” dedi.

Yenilenmiş her 5 telefondan 3’ü iPhone

Global ölçekte, yenilenmiş telefon pazarında markalar arasında oldukça net bir tablo olduğuna işaret eden Hakan Orhan, bu tabloyu şöyle özetledi: “Dünyada yenilenmiş telefon satışlarında Apple açık ara lider konumda. Bugün satılan her beş yenilenmiş telefonun yaklaşık üçü iPhone. Xiaomi ise özellikle fiyat-performans odaklı pazarlarda daha sınırlı ama görünür bir paya sahip. Türkiye’de de tablo benzer olmakla birlikte yoğunluk daha belirgin. Yenilenmiş telefonda Apple açık ara birinci sırada.”

5G’ye geçiş dünyada hızlanıyor

5G’nin piyasaya etkisine de değinen Hakan Orhun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyada tablo oldukça net: 5G geçişi, akıllı telefon satışlarını belirgin şekilde hızlandırıyor. 5G’ye geçen ülkelerde pazarın bir çeyrekte yüzde 20–30, bazı segmentlerde ise yüzde 100’e varan oranlarda büyüdüğünü görüyoruz. Hindistan bunun en güncel örneklerinden. Uzun süre daralan akıllı telefon pazarı, 5G lansmanı sonrası sadece bir çeyrekte yüzde 25 büyüdü.

Güney Kore’de de 5G destekli telefon satışları bir yıl içinde neredeyse iki katına çıktı. Bu tablo şunu gösteriyor: Teknolojide sıçrama yaşanan dönemler, tüketicilerin cihazlarını yenileme eğilimini hızlandırıyor. Türkiye’de ise önümüzdeki dört yılda hem sıfır telefon pazarında güçlü bir yenileme döngüsü hem de ikinci el ve yenilenmiş pazarında belirgin bir büyüme ivmesi göreceğiz.”

Bataryası yenilenmiş ‘cep’le, sıfırın şarj performansı aynı seviyede

Yenilenmiş telefonların, cep telefonu ithalatını önemli ölçüde azalttığını söylemek için henüz erken olduğunu, ancak asıl etkiyi, cihaz ömrünün uzaması üzerinden değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Orhun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kullanıcılar genellikle telefonlarını 4,5–5 yılda bir değiştiriyor.

Bunun en önemli nedenlerinden biri, cihazların 3–4 yıl sonra gün içinde ikinci kez şarj ihtiyacı duyması. Oysa bataryası yenilenmiş bir telefonun şarj performansı, yeni bir cihazla aynı seviyede. Bu sayede kullanıcılar telefonlarını yenisiyle değiştirmek yerine yenilenmiş bir cihazı tercih edebiliyor. Üstelik bir yıl garanti de kullanıcıların yeniye yakın bir deneyime güvenle erişmesini sağlıyor. Bu yaklaşım hem bireysel bütçelere hem de orta–uzun vadede ülke ekonomisine ve ithalat ihtiyacının dengelenmesine önemli katkı sağlıyor.”