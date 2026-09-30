'Yerel Kalkınma Hamlesi’ ile 453 milyar lira yatırım

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İklim değişikliği, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve küresel değer zincirlerinde yaşanan dönüşüm, kalkınma politikalarının ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alınmasını gerekli kılıyor. Kalkınma ajansları da güçlü saha bilgileri, geniş paydaş ağları ve uygulama kapasiteleriyle yeşil dönüşümün yerel ve bölgesel düzeydeki öncü aktörleri oluyor.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Kalkınma Ajansları Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, sürdürülebilirlik eksenindeki çalışmaların görünürlük kazanmasında, kalkınma ajanslarının yürüttüğü çeşitli program ve projeler önemli destek mekanizmaları oluyor. Bu programlardan olan, üretim altyapısını çevresel sorumlulukla güçlendirmeyi ve bölgesel kalkınmayı yeşil dönüşüm ilkeleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında düşük karbonlu ve kaynak verimli yatırım alanları öne çıkarılıyor.

Yeşil odaklı üretim artacak

Program, bölgesel yatırım kapasitesinin güçlendirilmesinin yanında yerel kalkınma stratejilerinin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu şekilde şekillendirilmesine de katkı sağlıyor.

Yerel Kalkınma Hamlesi'nin 2025 yılı uygulaması kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan 303 projeyle 185 milyar liralık yatırım hacmi ve 22 bin 479 kişilik istihdam öngörülüyor.

Programın 2026 yılı uygulaması kapsamında da 1156 ön başvuru alındı. Söz konusu başvuruların yaklaşık 453 milyar liralık yatırım hacmi ve 66 binin üzerinde istihdam potansiyeli oluşturması bekleniyor.

Bu kapsamda programın illerin kendi potansiyellerine dayalı yatırım alanlarını geliştirmesine, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesine ve yeşil dönüşüm odaklı üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.